Загальна сума угоди становить 2,1 мільярда доларів.

Регулятор ЄС схвалив угоду Google і Fitbit, в результаті якої перша отримає контроль над другою, через рік з невеликим після офіційного оголошення.

Читайте такожСША звинувачували Google у монопольній змові з FacebookПро це повідомляє портал ITC.ua.

"Google домовилася про покупку виробника електроніки Fitbit ще в листопаді 2019 року, але не могла закрити її без схвалення регуляторів. У серпні 2020 року Єврокомісія почала вивчати угоду на предмет відповідності Антимонопольним нормам. І ось зараз після чотиримісячного розслідування регулятор ЄС схвалив угоду", - йдеться в повідомленні.

Щоб отримати розташування і розвіяти побоювання регулятора ЄС, компанії Google раніше довелося взяти на себе ряд додаткових зобов'язань. Серед інших поступок, Google погодився не використовувати дані Fitbit, включаючи дані GPS і дані про стан здоров'я, отримані від будь-якого користувача в Європейській економічній зоні (ЄЕЗ), для цільової реклами.

"Крім того, Google зобов'язалася зберегти технічні межі між своїм бізнесом і Fitbit, а також надати можливість заборонити обмін даними про здоров'я Fitbit з іншими сервісами Google, таким як голосовий помічник Google Assistant і карти Google Maps. Також Google повинна буде і далі підтримувати веб-API Fitbit і поряд з власним API Android. Ці домовленості Google повинна дотримуватися як мінімум 10 років з можливістю відновлення "при необхідності", - підкреслює видання.

Угода між Google і Fitbit зацікавила та австралійського регулятора - наприкінці минулого місяця Австралійська комісія із захисту конкуренції та споживачів (ACCC) озвучила свої пропозиції, який в цілому повторюють вимоги Єврокомісії. В цей час ACCC чекає відповіді Google.

У листопаді головний фінансовий директор материнського холдингу Google (Alphabet) Рут Порат заявила, що операцію планують закрити до кінця 2020 року.

Оголошуючи про Угоду в офіційному блозі, віце-президент і глава апаратного бізнесу Google рік Остерлох зазначив, що придбання Fitbit - це в першу чергу "можливість ще більше інвестувати в WearOS, а також виводити на ринок носяться пристрої Made by Google".

Ще тоді відзначали, що це можна розцінювати як перше офіційне підтвердження планів Google по випуску розумних годин під брендом Pixel, чутки про які давно і безустанно циркулюють в мережі. Залишається згадати, що у 2019 році пошуковий гігант придбав у американської компанії Fossil Group якусь революційну технологію розумних годин. У рамках цієї Угоди вартістю 40 мільйонів доларів до Google також приєдналася частина співробітників Fossil.

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Автор: УНІАН