У розмові з виданням фахівець заявив, що у нього вийшло довести модераторам App Review, які займаються перевіркою додатків, що ціна підписки виправдана.

Apple почала блокувати додатки з необгрунтовано високою вартістю підписки.

Про це повідомляє 9to5mac.

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Журналісти отримали у своє розпорядження лист від App Store, спрямований одному з розробників. У тексті говорилося, що його сервіс знімається з публікації в онлайн-магазині, оскільки вартість надаваних їм послуг занадто висока. Зокрема, модератори зробили висновок, що вартість вбудованих покупок «не відображає цінність функцій і контенту, пропонованих користувачеві».

Автори припустили, що таким чином модератори Apple борються з шахрайством і занадто дорогими додатками. Журналісти зв'язалися з одержувачем листа і з'ясували, що в кінцевому підсумку розробнику вдалося відстояти свій продукт, і його сервіс не зникне з App Store.

У розмові з виданням фахівець заявив, що у нього вийшло довести модераторам App Review, які займаються перевіркою додатків, що ціна підписки виправдана. Розробник пояснив, що сервіс використовує платні API для виконання певних сценаріїв.

Представники App Store не стали підтверджувати припущення про те, що останнім часом Apple почала боротися з додатками, які мають підозріло високу вартість. Фахівці послалися на один з пунктів правил публікації програм, згідно з яким додаток в App Store не повинен вводити в оману або обманювати користувачів сервісу.

Капіталізація Apple

Капіталізація Apple становить $2,113 трлн. У четвертому кварталі 2020 року доходи компанії зросли на 21% і досягли рекордних $111,4 млрд.

23 лютого 2021 року на щорічних зборах акціонерів компанії генеральний директор Apple Тім Кук заявив про те, що корпорація Apple купила близько 100 компаній за останні шість років. Вона здійснює нове поглинання кожні три-чотири тижні.

Керівник Apple Тім Кук (Tim Cook) назвав минулий 2020 рік кращим роком для інновацій.

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Автор: УНІАН