Деякі представники галузі вже заявили, що розробили план.

Провідні українські IT-компанії готуються до можливого вторгнення РФ. Genesis, Netpeak, Intellias та EPAM зізналися, що у них вже є план дій.

Про це повідомляє dev.ua.

В компанії Genesis розповіли, що на випадок надзвичайної ситуації розробили кілька планів. Їх застосовуватимуть в залежності від того, як розвиватимуться події.

"Один зі сценаріїв дійсно передбачає релокацію - поки це все, що ми можемо розголошувати. Якщо в цьому буде необхідність, всі логістичні процеси візьме на себе наша інфраструктурна команда фахівців", — відповіли в Genesis.

Компанія вже надіслала всю необхідну інформацію своїм працівникам. При цьому в Genesis переконують, що працюють у звичному режимі та не сіють паніку.

План дій у разі негативного розвитку подій підготували й фахівці Intellias. У компанії кажуть, що розробили план релокації спеціалістів на випадок військової агресії у більш безпечні регіони України чи навіть за кордон.

Wargaming, PariMatch Tech та Ajax на запит журналістів не відповіли, однак працівники компаній підтвердили, що якийсь план всередині компанії таки розробляється.

Холдинг Netpeak Group також не залишився осторонь та на тлі новин про загрозу вторгнення РФ розробив варіанти для потенційних напрямків розвитку воєнних дій на території України.

"Однак ми не можемо дати достовірну оцінку та єдине рішення своїм працівникам. Ми не закликаємо нікого централізовано "тікати" та разом із тим щиро підтримуємо усіх, хто сміливо вирішить боронити Батьківщину від зовнішньої агресії", — кажуть в компанії.

Працівника Netpeak Group надіслали документ, у якому зібрали рекомендації з релокації, чіткі алгоритми, куди звертатися, щоб долучитися добровільно до Збройних Сил України та захищати країну.

"Це лише бета-версія алгоритму, ми ще працюємо над ним, постійно оновлюючи інформацію. Ми живемо у країні, яка вже 8 років знаходиться у стані війни, тож важливо завжди бути напоготові", — йдеться у відповіді холдингу.

У компанії EPAM повідомили, що створили BCP (business continuity plan) для кожної локації, де є хоч якісь потенційні ризики зміни звичних бізнес-процесів. Розголошувати деталі представники компанії відмовилися.

Фахівці SoftServe також обговорюють всередині компанії план ймовірних дій у разі ймовірного вторгнення.

Водночас деякі компанії більш оптимістично оцінюють ситуацію. Зокрема, компанія EVO наразі не розробляла жодних планів та порад.

Читайте такожСША розмірковують над можливістю евакуації сімей своїх дипломатів з України - ЗМІВ Capgemini Engineering зазначають, що не можуть не реагувати на потенційні загрози та ризики для команди.

"Тому разом з глобальним менеджментом групи Capgemini розробили кількаетапний план реагування, який включає різні сценарії розвитку подій", - зазначили у компанії. Метою цього плану є пом’якшення ризиків та готовність до тимчасового корпоративного переміщення працівників із небезпечних зон.

"Для цього ми співпрацюємо із зовнішньою компанією, яка відповідає за безпеку співробітників в усіх країнах присутності Capgemini. Також наші співробітники мають можливість встановити додаток для прямого зв’язку з security manager у випадку будь-якої загрози в Україні чи під час поїздок", — розповіли в компанії.

Ризик вторгнення Росії в Україну: що відомо

У листопаді 2021 року агентство Bloomberg опублікувало статтю, де йшлося про ризики повномасштабного нападу Росії на Україну. Зазначалося, що в колах американських і європейських дипломатів серйозно схвильовані переміщенням російських військ у бік кордону України.

17 грудня МЗС РФ оприлюднило проект договору між РФ і США про "гарантії безпеки" і проект Угоди про заходи щодо забезпечення безпеки Росії і держав-членів НАТО. Зокрема, Росія запропонувала НАТО відмовитися від прийняття України в Альянс, а також "від будь-якої військової діяльності на території України", пропонувала США не створювати військові бази на території країн колишнього СРСР і не приймати ці країни в НАТО.

У Брюсселі 12 січня 2022 року відбулося засідання Ради НАТО-Росія, на якому обговорювалися питання безпеки в Європі.

Після засідання країни-члени НАТО закликали РФ негайно зменшити напругу в України і утриматися від агресивного розміщення військ, а також закликали вивести війська з України, зокрема, з Криму.

Країни-члени НАТО підтвердили політику "відкритих дверей" щодо прийняття нових членів і заявили, що не відмовляться від розміщення військ на східних рубежах Альянсу.

20 грудня оприлюднили нові знімки супутників компанії Maxar Technologies, на яких зафіксована російська військова техніка на кількох полігонах поблизу України.

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