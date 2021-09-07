Гендиректор Tesla Ілон Маск заявив про те, що Tesla (TSLA) коштує 3000 доларів за акцію.
Про це він повідомив у внутрішньому листі персоналу, повідомляє Electrek.
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Як пише видання, Ілон Маск прямо називає вартість Tesla завищеною. У 2020 році він заявив, що Tesla коштує занадто дорого (тоді акції компанії коштували по 760 доларів за штуку), а в липні назвав черговий стрибок курсу "божевіллям".
Tesla залишається найдорожчою автомобільною компанією у світі з ринковою капіталізацією 730 млрд доларів, а вартість її акцій становить 733,57 долара за один цінний папір.
Ark Invest підвищила оцінку вартості акцій Tesla до $ 3 000 за один цінний папір до 2025 року. Аналітики Ark Invest роблять велику ставку на сервіс роботаксі Tesla Network, який компанія спочатку планувала запустити у 2020 році.
Коментуючи оцінку Ark Invest глава компанії Ілон Маск назвав її реалістичною, але тільки за умови "якщо ми будемо працювати дуже добре".
Позов проти Ілона Маска:
Раніше ряд акціонерів Tesla подали позов проти Маска. Його звинуватили в тому, що він змусив раду директорів компанії схвалити покупку SolarCity, оскільки ця компанія була заснована його кузенами.
Позивачі вважають, що Tesla даремно витратилася на покупку, оскільки придбання SolarCity було економічно недоцільним.
Нововведення в салонах Tesla:
- У 2020 році Tesla вперше активувала камери в салонах за допомогою оновлення прошивки. Тоді власників автомобілів просили дозволити робити фото і Відео для "розробки функцій безпеки та поліпшень в майбутньому".
- Крім того, до цього Tesla використовувала камеру для контролю уваги водіїв в рамках бета-тесту оновлення Full Self-Driving (FSD).
- У березні Ілон Маск повідомив, що Tesla виключила з програми декількох бета-тестерів, які "не приділяли достатньої уваги".
- Функція стеження за увагою водія через камеру в автомобілях Tesla з'явилася після квітневої смертельної аварії за участю Tesla Model S в Техасі, яка спровокувала чергову хвилю критики на адресу виробника за недостатньо хороший захист від дурня, і почастішали публікацій роликів від "водіїв", що пересуваються на задньому сидінні в Tesla з включеним автопілотом.
- Напередодні Tesla оголосила про зміну стратегії розвитку автопілота - компанія поступово повністю відмовиться від радарів і перейде на нову версію автопілота, що використовує для навігації тільки камери.
- Примітно, що спочатку Ілон Маск висловлювався проти системи стеження за водієм.
- 30 травня 2021 року з'явилася інформація про те, що Tesla почала використовувати в Model 3 і Model Y вбудовану в дзеркало заднього виду камеру для контролю уваги водія при активній функції Autopilot.