Ілон Маск прямо називає вартість Tesla завищеною.

Гендиректор Tesla Ілон Маск заявив про те, що Tesla (TSLA) коштує 3000 доларів за акцію.

Про це він повідомив у внутрішньому листі персоналу, повідомляє Electrek.

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Як пише видання, Ілон Маск прямо називає вартість Tesla завищеною. У 2020 році він заявив, що Tesla коштує занадто дорого (тоді акції компанії коштували по 760 доларів за штуку), а в липні назвав черговий стрибок курсу "божевіллям".

Tesla залишається найдорожчою автомобільною компанією у світі з ринковою капіталізацією 730 млрд доларів, а вартість її акцій становить 733,57 долара за один цінний папір.

Ark Invest підвищила оцінку вартості акцій Tesla до $ 3 000 за один цінний папір до 2025 року. Аналітики Ark Invest роблять велику ставку на сервіс роботаксі Tesla Network, який компанія спочатку планувала запустити у 2020 році.

Коментуючи оцінку Ark Invest глава компанії Ілон Маск назвав її реалістичною, але тільки за умови "якщо ми будемо працювати дуже добре".

Позов проти Ілона Маска:

Раніше ряд акціонерів Tesla подали позов проти Маска. Його звинуватили в тому, що він змусив раду директорів компанії схвалити покупку SolarCity, оскільки ця компанія була заснована його кузенами.

Позивачі вважають, що Tesla даремно витратилася на покупку, оскільки придбання SolarCity було економічно недоцільним.

Нововведення в салонах Tesla:

У 2020 році Tesla вперше активувала камери в салонах за допомогою оновлення прошивки. Тоді власників автомобілів просили дозволити робити фото і Відео для "розробки функцій безпеки та поліпшень в майбутньому".

Крім того, до цього Tesla використовувала камеру для контролю уваги водіїв в рамках бета-тесту оновлення Full Self-Driving (FSD).

У березні Ілон Маск повідомив, що Tesla виключила з програми декількох бета-тестерів, які "не приділяли достатньої уваги".

Функція стеження за увагою водія через камеру в автомобілях Tesla з'явилася після квітневої смертельної аварії за участю Tesla Model S в Техасі, яка спровокувала чергову хвилю критики на адресу виробника за недостатньо хороший захист від дурня, і почастішали публікацій роликів від "водіїв", що пересуваються на задньому сидінні в Tesla з включеним автопілотом.

Напередодні Tesla оголосила про зміну стратегії розвитку автопілота - компанія поступово повністю відмовиться від радарів і перейде на нову версію автопілота, що використовує для навігації тільки камери.

Примітно, що спочатку Ілон Маск висловлювався проти системи стеження за водієм.

30 травня 2021 року з'явилася інформація про те, що Tesla почала використовувати в Model 3 і Model Y вбудовану в дзеркало заднього виду камеру для контролю уваги водія при активній функції Autopilot.

Автор: Олена Коваленко