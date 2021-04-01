Контейнеровоз Ever Given не залишить канал, поки розслідування не завершиться.

Збитки від блокування Суецького каналу для її адміністрації становили близько $1 млрд.

Про це заявив глава Адміністрації Усама Рабіа, повідомляє Sada el-Balad.

Читайте такожЕпопея з контейнеровозом: рух по Суецькому каналу відновлюється

За його словами, розслідування аварії займе не менше ніж тиждень. Контейнеровоз Ever Given не залишить канал, поки розслідування не завершиться.

«Ми будемо вести підрахунки, врахуємо всі кошти, які ми використовували з першого дня інциденту, витрати на роботу буксирів і днопоглиблювальних суден, які працювали цілодобово, це значна сума», - сказав Рабіа.

Він зазначив, що попередня сума збитку становить «$1 млрд або близько того». «Це те, що належить державі по праву», - додав глава Адміністрації каналу.

Аварія в Суецькому каналі: що відомо

24 березня 2021 року стало відомо про те, що судно Ever Given повністю заблокувало рух по Суецькому каналу, який з'єднує Середземне і Червоне моря.

Станом на 25 березня 2021 року вісім буксирів не змогли зрушити судно.

Судно 400 метрів завдовжки, 60 метрів - завширшки та розраховане на 200 тисяч тонн вантажу.

Попередньою причиною інциденту називали порив вітру, який викликав відхилення контейнеровоза з курсу. Однак пізніше глава адміністрації каналу Усама Рабіа заявив, що погода не була основною причиною, з якої корабель сів на мілину. Він підкреслив, що до того, що сталося може бути причетна технічна несправність.

26 березня 2021 року з'явилася інформація про те, що для того, щоб зняти з мілини 400-метровий контейнеровоз, може знадобитися кілька тижнів оскільки судно доведеться розвантажити.

Через інцидент біля входів в Суецький канал накопичилося понад 300 суден, які очікували звільнення артерії, що є головним морським шляхом між Азією і Європою. За даними Bloomberg, їх вантажі оцінювалися більш ніж в $10 млрд.

Allianz оцінювала збиток від блокування Суецького каналу світовій торгівлі в $6-10 млрд на тиждень.

За даними The Loadstar, операційні витрати суден становили близько $3,25 млн на добу для контейнеровозів і близько $500 тис.для танкерів.

Протяжність Суецького каналу становить 193 км (120 миль). Він був відкритий в 1869 році та є одним з найбільш завантажених водних шляхів у світі. Близько 12% світової торгівлі, в тому числі майже 10% нафти і 8% зрідженого природного газу, проходить через канал.

Головні новини України та світу на ранок 1 квітня

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Олена Коваленко