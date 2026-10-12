Оголосили лауреатів Нобелівської премії з економіки 2026 року

Напрацюваннями лауреатів сьогодні користуються центробанки та міністерства фінансів у багатьох країнах світу.

Шведська королівська академія наук назвала переможців Нобелівської премії з економічних наук 2026 року. Нагороду отримали двоє вчених зі США, які допомогли зрозуміти, чому економіка то росте, то падає, і як на це впливає держава. Про це повідомили 12 жовтня на офіційному сайті Нобелівської премії.

Йдеться про Роберта Е. Холла зі Стенфордського університету та Майкла Вудфорда з Колумбійського університету. Як зазначає комітет, їх відзначили за дослідження мікроекономічних основ макроекономічної стабілізації. Простіше кажучи, вчені пояснили, як рішення урядів і центробанків позначаються на спадах, зростанні економіки та інфляції.

У Нобелівському комітеті нагадують, що економіка живе хвилями, бо періоди піднесення неминуче змінюються спадами. Якщо вчасно підштовхнути економіку або, навпаки, пригальмувати її, можна уникнути затяжної рецесії чи інфляції, яка вийшла з-під контролю.

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За оцінкою комітету, саме праці Холла та Вудфорда змінили підхід до політики економічної стабілізації. Вони лягли в основу сучасних новокейнсіанських моделей, які показують, як кроки центробанків і урядів відбиваються на економічних циклах.

Завдяки цим моделям можна в цифрах порахувати, що станеться з виробництвом, робочими місцями та цінами, якщо, наприклад, змінити процентну ставку. Як йдеться у повідомленні, нині ці напрацювання застосовують центральні банки та міністерства фінансів різних країн, щоб прогнозувати зміни в економіці й готувати заходи для її стабілізації.

Роберт Е. Холл відомий своїми дослідженнями макроекономіки, ринку праці та економічних циклів. Майкл Вудфорд, своєю чергою, спеціалізується на макроекономічній теорії та монетарній політиці. Зокрема, він вивчає, як на економіку впливають рішення центробанків і очікування учасників ринку.

Цього року розмір грошової винагороди становить 12 мільйонів шведських крон, тобто приблизно 1,1 мільйона доларів. Лауреати поділять цю суму порівну. Нагороди їм вручать 10 грудня у Стокгольмі.

Варто зазначити, що економічна Нобелівка стоїть дещо осторонь від решти. Офіційно вона називається премією Шведського національного банку з економічних наук пам'яті Альфреда Нобеля. Сам Нобель у заповіті її не передбачав, тож премію заснував Центральний банк Швеції у 1968 році.

Оголосили лауреатів Нобелівської премії з хімії

Нагадаємо, нобелівську премію з хімії цього року розділили француз Анрі Б. Каган та японець Кенсо Соаї. Вчені розгадали загадку, над якою хіміки билися понад століття, а саме чому живі організми складаються лише з одного з двох "дзеркальних" варіантів молекул. Їхні відкриття допомагають створювати ліки, адже саме від правильної форми молекули залежить, як препарат подіє на організм.

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