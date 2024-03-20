Комплектуючі для переобладнання братимуть з несправних машин та літаків-донорів.

Група "Аерофлот", якій раніше рекомендували не літати до Єгипту, має намір позбутися бізнес-класу на кількох Superjet 100. Йдеться про дев'ять літаків її "дочки" – авіакомпанії "Россия". Їй не вистачає 100-місних бортів цього типу на курортних і туристичних маршрутах, на яких пасажири не готові переплачувати за підвищену комфортність, пишуть "Известия" з посиланням на інвестпроект.

Зазначається, що компанія збирається витратити понад 330 млн рублів (2,51 млн доларів) на перекомпонування, замінивши 12 крісел бізнес-класу на 25 економічних. Це дасть змогу "Аерофлоту" збільшити дохід більш ніж на 300 млн рублів на рік.

Комплектуючі братимуться з несправних машин, літаків-донорів та запчастин зі складських запасів ПАТ "Яковлєв". Терміни виконання робіт із перекомпонування заплановано, виходячи з графіка техобслуговування літаків, після високого сезону авіаперевезень із кінця вересня цього року до середини квітня 2025-го.

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В авіакомпанії повідомили, що питання перекомпонування Superjet перебуває на стадії опрацювання, відмовившись від інших подробиць. Як випливає з матеріалів інвестпрограми, очікується узгодження з боку "Аерофлоту" з лізингодавцями літаків-донорів з використання крісел з SSJ, що простоюють, пишуть автори.

В обґрунтуванні йдеться, що "Росії" не вистачає 100-місних Superjet, які є актуальними на багатьох рейсах авіакомпанії, особливо на курортних і туристичних маршрутах, "коли пасажири не готові переплачувати за бізнес-клас". Перевозити 100 осіб в економ-сегменті стає вигідніше, ніж 75 в економ-класі та лише кілька в бізнесі.

Експерти не виключають, що в майбутньому "Аерофлот" відмовиться від бізнес-класу на більшій кількості Superjet "Росії".

Авіагалузь РФ

Захоплення Росією літаків, що належать іноземним компаніям, спричинило найбільшу в історії сутичку у зазвичай стабільному бізнесі авіаційного страхування. Йдеться про мільярди доларів, понад 400 літаків, сотні мільйонів судових витрат.

У лютому в Росії зафіксували вже кілька авіапригод із літаками Спеціального льотного загону "Россия". Це підприємство забезпечує перевезення посадових осіб, а також представників спеціальних служб і Збройних сил РФ.

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