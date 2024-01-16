Єгипет погрожує заарештувати 27 літаків російських авіакомпаній.

У Росії двом найбільшим авіакомпаніям – "Аерофлот" і "Росія" заборонили польоти до Єгипту через ризик арешту 27 літаків Boeing і Airbus.

Як повідомляє The Moscow Times, "Аерофлоту" не рекомендовано літати в арабську республіку на десяти Airbus A320, чотирьох A321, одному A350 і дев'яти Boeing 777-300ER, а "Росії" – на трьох Boeing 737-800.

"Регулятор авіагалузі розіслав попередження після отримання закритими каналами інформації про ризики арешту цих літаків у єгипетських аеропортах", – ідеться в повідомленні.

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Зазначається, що ці судна належать Державній транспортній лізинговій компанії (ДТЛК). У Високому суді Ірландії з минулого року намагаються вилучити 37 літаків компанії. Крім зазначених 27-ти, ще десять експлуатують S7, "Аврора" і "Ямал", що не літають до Єгипту.

Крах цивільної авіації РФ

У Росії через введені санкції в рази збільшилася кількість поломок літаків. Зокрема, тільки за минулу осінь у РФ зламалося стільки ж літаків, скільки раніше ламалося за рік.

У листопаді 2023 року стало відомо, що українська військова розвідка здійснила кіберспецоперацію щодо "росавіації". Отримані дані свідчили, що сфера цивільної авіації РФ перебуває на межі колапсу.

8 січня 2024 року повідомлялося, що у російської авіакомпанії "Аерофлот" зламався восьмий літак за п'ять тижнів. Тоді близько 400 пасажирам рейсу Пхукет-Москва відклали політ більш ніж на добу через несправність літака Boeing.

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