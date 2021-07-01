Аеропорт не обслуговуватиме літаки з опівночі 15 липня до полудня 16 липня.

Міжнародний аеропорт «Одеса» через введення в експлуатацію нової злітно-посадкової смуги (ЗПС) закриється більш ніж на добу.

Як повідомили в аеропорту, ТОВ «Міжнародний аеропорт «Одеса» пройшло всі необхідні сертифікаційні процедури для початку експлуатації нової ЗПС.

Зазначається, що для підготовки цієї смуги до експлуатації аеропорт «Одеса» не буде приймати і відправляти рейси з 00:00 15 липня до 12:00 16 липня.

Офіційне відкриття нової ЗПС відбудеться 16 липня.

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У квітні стало відомо, що нова злітно-посадкова смуга довжиною 2,8 км у міжнародному аеропорту «Одеса» буде відкрита у другому кварталі цього року. Ширина смуги – 45 метрів з узбіччями.

Довідка УНІАН. Міжнародний аеропорт «Одеса» відноситься до групи найбільших аеропортів України і пов'язаний повітряними лініями з багатьма містами України, а також країнами Західної Європи, Азії, Африки.

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Автор: Лариса Козова