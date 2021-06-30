Рейси виконуватимуться по вівторках.

Українська авіакомпанія SkyUp Airlines з 6 липня запускає рейси з Одеси до міста Салоніки (Греція) і у зворотному напрямку.

Про це повідомила прес-служба компанії. «Салоніки на крилах SkyUp тепер доступні і з вильотом з Одеси. Рейси до грецького міста стартують з 6 липня», - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що рейси виконуватимуться по вівторках.

Раніше в червні Державна авіаційна служба України дозволила українській авіакомпанії SkyUp Airlines виконувати нові регулярні рейси з Києва до Анкари (Туреччина), міста Салоніки (Греція), Самарканда і Ургенча (Узбекистан).

Читайте такожSkyUp відмовилася літати за 33 маршрутами (список)Довідка УНІАН. Авіакомпанія SkyUp зареєстрована в Києві у 2016 році, її засновником є ​​компанія «ACS-Україна» Тетяни Альби і Юрія Альби, яким також належить туроператор Join Up.

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Автор: Павло Степанець