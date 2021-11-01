Загальна вартість цінних паперів Rivian, якими володіє Amazon, становить $3,8 млрд.

Компанія Amazon володіє 20% в Rivian Automotive - стартапі, що розробляє електромобілі.

Про це повідомляє CNBC.

Читайте такожНа тлі зростання акцій Tesla Ілон Маск став багатiим на $6 мільйонів

На сьогодні Amazon інвестував в Rivian понад $1,3 млрд.

Загальна вартість цінних паперів Rivian, якими володіє Amazon, становить $3,8 млрд.

Amazon вже замовила 100 тис. електрокарів до 2030 року. При цьому, Rivian планує випустити 10 тис. нових машин вже у 2022 році.

Rivian розкрила подробиці щодо своєї співпраці з Amazon напередодні IPO, яке заплановане на листопад 2021 року. Виробник електромобілів хоче вийти на біржу Nasdaq під тікером RIVN.

Стан Ілона Маска:

У вересні 2021 року засновник компаній SpaceX і Tesla Ілон Маск знову став найбагатшою людиною світу за рейтингом журналу Forbes. Сталося це на тлі зростання акцій Tesla.

Акції компанії з виробництва електромобілів Tesla найбільше зросли з лютого цього року. Тому 27 вересня Ілон Маск став багатшим на 3,8 мільярда доларів і на момент закриття ринків мав статки на рівні 203,4 мільярда доларів.

Він перевершив Безоса, статок якого в цей день скоротився на 1 млрд доларів - до $197,7 млрд - через зниження акцій Amazon на 0,6%.

4 жовтня 2021 року Tesla вийшла на рекордні продажі електрокарів.

25 жовтня 2021 року, акції компанії Tesla Inc. досягли рекордного максимуму.

1 листопада 2021 року глава компаній Tesla і SpaceX Ілон Маск заявив, що готовий продати акції Tesla, якщо це допоможе розв'язати проблему голоду у світі.

Автор: Олена Коваленко