Робот може вимірювати тиск або дозволяє власникам дистанційно перевірити, як поводяться їхні вихованці або діти.

Американська компанія Amazon представила свого першого робота для дому Astro. Машина працює на технології "розумного дому" Alexa.

У заяві компанії йдеться, що власники можуть керувати роботом дистанційно, наприклад, для перевірки домашніх тварин, дітей або безпеки за відсутності господарів.

Крім того, робот здатний автоматично "патрулювати" будинок і повідомляти своїх власників в разі виявлення будь-чого незвичайного. При цьому йому можна заборонити "входити" в певні приміщення.

А щоб у Astro була своя індивідуальність, розробники запрограмували його на ряд рухів і виразів екранного "обличчя".

Читайте такожAmazon представила нове покоління бездротових навушниківМаленький робот оснащений камерою-перископом, яка висувається з його голови. Також у нього є підсклянник, але за бажання для Astro можна докупити й інші девайси: контейнер, тонометр і пристрій, який може навіть годувати собак.

У продаж робот надійде в кінці цього року і лише в США. Перший обмежений тираж коштуватиме 1000 доларів, а ціна наступних зросте до 1500.

Як вже повідомляв УНІАН, компанія Amazon також займається кіно- і телевиробництвом - саме вона збирається зняти серіал за мотивами книг "Володар кілець".

Автор: Станіслав Кожемякін