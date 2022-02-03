Нові станції планується запустити вже у 2025 році.

Британське дизайнерське та архітектурне бюро Zaha Hadid Architects, засноване архітекторкою Захою Хадід, показало видовищні ескізи нових станцій метро у Дніпрі. Мова йде про станції "Театральна", "Центральна" та "Музейна", які планується запустити вже у 2025 році.

Ескізи були опубліковані на сайті бюро.

Так, подовжена гілка об'єднає західну частину Дніпра з центральною та залізничним вокзалом. Дизайн станцій розробляє бюро Захи Хадід, а будівництвом буде займатися турецька компанія Limak.

"Дніпро має довгу історію у якості центра передового досвіду в машинобудуванні, металургії та виробництві. Ці багаті традиції знайдуть відлуння у зварних сталевих павільйонах нових станцій міського метро", - розповіли про ідею дизайну станцій на сайті бюро.

Павільйони для станцій будуть виготовлені з переробленої сталі з місцевих ливарних заводів міста. Вони будуть демонструвати досвід Дніпра у виробництві сталі.

Кожна станція отримає унікальний дизайн, а кожний павільйон стане зручним орієнтиром для людей, який вкаже їм на доступ до метрополітену.

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