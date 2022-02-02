Нові вагони курсуватимуть у складі поїзда №15/16 Харків – Рахів.

"Укрзалізниця" отримала у своє розпорядження п'ять нових купейних вагонів, придбаних за кошти з державного бюджету.

Нові вагони курсуватимуть у складі поїзда №15/16 Харків – Рахів. Про це повідомила прес-служба УЗ у Facebook.

Нові вагони мають контрастне маркування для людей з порушеннями зору. Крім того, у вагонах встановлено додатковий пульт керування освітленням в купе.

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Ще однією особливістю вагонів є безконтактні сенсорні кнопки змиву в туалеті.

Крім того, вагони обладнані кондиціонером, кулером з питною водою, сигналізацією дверей купе, індикатором зайнятості туалетів та кнопкою виклику провідника.

Вагони мають збільшений об'єм багажного відділення та обладнані системами відеоспостереження в загальних зонах вагонів, вакуумними туалетами, пеленальними столиками, розетками та USB-портами біля кожного місця.

Укрзалізниця:

"Укрзалізниця" - акціонерне товариство, 100% акцій якого належать державі. Компанія входить до переліку держпідприємств, що не підлягають приватизації.

Українська залізниця забезпечує 82% вантажних і близько 50% пасажирських перевезень, здійснюваних усіма видами транспорту. За обсягами вантажних перевезень посідає четверте місце на Євразійському континенті, поступаючись лише залізницям Китаю, Росії та Індії.