Попереднім рекордсменом був Rimac Nevera, спроєктований хорватською компанією Rimac Automobili.

Японський гіперкар Aspark SP600 став найшвидшим електрокаром у світі: тести пройшли на полігоні у німецькому місті Папенбург.

Як повідомляє Carscoops, Aspark SP600 побив попередній рекорд, встановлений хорватським Rimac Nevera. Новий гіперкар розвинув максимальну швидкість у 438,7 км/год: він виявився на 26,7 км/год швидший за свого попередника.

Вражаюче досягнення відбулося на прямій довжиною 1,8 км. За кермом знаходився професійний пілот Марк Бассенг, швидкість реєструвалась та перевірялась пристроєм Racelogic V-Box.

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Електричний автомобіль Aspark SP600 не є серійним у звичному розумінні. Модель ще не була офіційно представлена, але вона виглядає як еволюція автомобіля Aspark Owl з аеродинамікою, налаштованою для досягнення максимальної швидкості.

Для досягнення результату компанія Aspark співпрацювала з Bridgestone – відомим виробником шин. Саму Aspark заснували у 2005 році. До травня 2019-го вона мала 25 офісів по всьому світі, де працювали 3500 співробітників. Зазначимо, що наразі не відомі ані заплановані обсягів виробництва Aspark SP600, ані цінник на цю машину.

Електричні авто - що варте уваги

Раніше повідомлялось, що у Європейській Комісії оголосять виробникам електромобілів з КНР тимчасові тарифи. Передбачається, що через це китайські компанії зіткнуться з додатковими зборами в розмірі близько 25%.

Також нагадаємо, що в цьому році переможцями премії World Car of the Year 2024 у більшості номінацій виявились електричні автомобілі. Зокрема, найкращим авто у світі визнали електромобіль Kia EV9.

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