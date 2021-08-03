Додаткові рейси внесені в розклад щопонеділка, щовівторка та щоп'ятниці.

У вересні авіакомпанія Qatar Airways збільшить загальну частоту польотів на маршруті Доха-Київ з семи до 10 на тиждень.

Кількість польотів буде збільшено за рахунок додаткових рейсів QR297 / QR298. Про це повідомляє Аvianews.com.

Читайте такожАвіакомпанія airBaltic в серпні збільшить кількість рейсів з Києва до Риги

Додаткові рейси внесені в розклад щопонеділка, щовівторка та щоп'ятниці.

Їх виконуватиме середньомагістральний літак Airbus A320 з 12 місцями в бізнес-класі, які можуть розкладатися в горизонтальне ліжко, і 120 кріслами в економ-класі.

Літак буде вилітати з Дохи о 01:40 і приземлятися в аеропорту Бориспіль о 07:00. Зворотний виліт з Києва запланований на 11:50 з прильотом в Доху о 17:00.

Графік польотів Qatar Airways на маршруті Доха-Київ-Доха з 1 вересня:

QR295 Доха 08:30 - Київ 13:50, щодня

QR296 Київ 17:00 - Доха 22:10, щодня

QR297 Доха 01:40 - Київ 07:00, понеділок, вівторок, п'ятниця

QR298 Київ 11:50 - Доха 17:00, понеділок, вівторок, п'ятниця

Qatar Airways: що необхідно знати

Qatar Airways здійснює регулярні рейси між Києвом і Дохою з серпня 2017 року. Британська фірма Skytrax присвоїла їй максимальний рейтинг 5* і звання кращої у світі за підсумками 2019 року.

Зараз на українському ринку з таким рейтингом працюють тільки дві авіакомпанії -Qatar Airways і Lufthansa. Австралійська фірма AirlineRating назвала Qatar Airways краще авіакомпанією 2021 року.

Авіаперевізник надає повний сервіс як в бізнес-класі, так і економ-класі. Його літаки оснащені розважальною системою, всі квитки включають перевезення ручної поклажі та багажу, а також харчування.

Автор: Олена Коваленко