Нові твердотільні батареї мають значні переваги над наявними літій-іонними рішеннями.

Автокорпорація Stellantis та компанія Factorial об'єднали зусилля для впровадження твердотільних батарей у модель Dodge Charger Daytona. Очікується, що ці електромобілі вийдуть на дороги до 2026 року, ставши ключовим етапом у переході до масового виробництва інноваційних технологій. Про це повідомляє прес-служба Stellantis.

Нові електромобілі будуть оснащені твердотільними батареями Factorial із енергоємністю понад 390 Вт·год/кг. У компанії зазначають, що ці батареї мають значні переваги над наявними літій-іонними рішеннями: вищу щільність енергії, меншу вагу, покращену продуктивність та потенціал для подальшого зниження вартості транспортного засобу. Stellantis інвестувала 75 мільйонів доларів у Factorial ще у 2021 році.

"Інтегруючи інноваційне акумуляторне рішення Factorial в платформу STLA Large, ми підтверджуємо його потенціал для розширення нашої лінійки електромобілів, гарантуючи, що в найближчі роки клієнти отримають вигоду від поліпшеної продуктивності, більшого запасу ходу і більш швидкого часу зарядки", - зазначив головний інженер і технолог компанії Stellantis Нед Курик.

Відео дня

Довідка УНІАН. Твердотільні батареї – це тип батареї, у якій використовуються тверді електроди та електроліти, на відміну від рідких або полімерних гелевих електролітів, які використовуються в традиційних літій-іонних батареях.

Їх виробники обіцяють скорочення часу заряджання, більший запас ходу та відсутність ризику пожежі.

Електромобілі в світі - останні новини

21 жовтня повідомлялося, що найкращим електричним кросовером є Skoda Enyaq, який, на думку експертів, пропонує найкраще поєднання доступності, комфорту, запасу ходу та простоти.

Раніше експерти назвали 7 електромобілів, при покупці яких треба бути обережним, щоб не стикнутись у майбутньому із труднощами. До списку потрапили, зокрема, популярний Nissan Leaf, а також моделі Jaguar I-Pace та Toyota bZ4X.

Вас також можуть зацікавити новини: