Далі вантажівки до пункту призначення попрямують автошляхом.

До Польщі залізницею доставили першу партію вантажівок, що через блокаду польських перевізників не могли перетнути кордон автошляхами. Про це повідомили в прес-службі "Укрзалізниці".

"Партія вантажівок залізницею прибула до Польщі. Українська та польська сторони узгодили всі питання щодо перевезень та оформлення митних і прикордонних процедур. Далі вантажівки до пункту призначення попрямують автошляхом", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що наступні відправлення планується зробити регулярними та задіяти в перевезеннях більше модернізованих платформ.

Щоб замовити перевезення вантажівки контрейлерним поїздом з України, потрібно звернутися до філії "Центр транспортного сервісу "Ліски" АТ "Укрзалізниця", у зворотному напрямку – до UZ Cargo Poland.

Блокування кордону України - що відомо

Польські перевізники на початку листопада 2023 року почали страйк на прикордонних переходах з Україною, висунувши низку вимог, серед яких скасування "транспортного безвізу". На кордоні утворилися черги з українських вантажівок, подекуди - до кількох десятків кілометрів в обидві сторони. Пізніше до них приєдналися польські аграрії, а також словацькі далекобійники.

Через польські протести у листопаді український експорт через спільну з Польщею ділянку кордону скоротився на 40%.

Раніше віце-президент Асоціації міжнародних автоперевізників Володимир Балін в інтерв’ю УНІАН повідомив, що Україна готується переправляти фури з Польщі поїздами. За його словами, тягач з напівпричепом заїжджатиме на платформу і буде їхати на платформі в Польщу. Така поїздка буде вартувати перевізнику додаткові приблизно 1600 євро, повідомив Балін.

7 грудня Укрзалізниця повідомила, що відправила до Польщі перший контрейлерний поїзд з вантажівками - у його складі 23 платформи, на які було завантажено 13 тягачів з напівпричепами. Над проєктом компанія працювала два тижні. Поїзд курсує за маршрутом Скнилів (Україна) – Славкув (Польща). Митне та прикордонне оформлення вантажу проходить на залізничному прикордонному переході Ізов – Грубешів.

Вас також можуть зацікавити новини: