Така поїздка буде вартувати перевізнику додаткові приблизно 1600 євро.

Українські експортери готуються вирішити проблему з блокадою кордону польськими перевізниками за допомогою переправлення фур через українсько-польський кордон поїздами.

Про це в інтерв’ю УНІАН повідомив віце-президент Асоціації міжнародних автоперевізників Володимир Балін.

"Четвертого грудня мав відправитися в рейс перший потяг, на платформах якого будуть вантажі. Всього таких вагонів двадцять три, і вони мають поїхати з України в Польщу, там розвантажитись і далі їхати на землі. Це так звані контрейлерні перевезення", - сказав Балін.

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За його словами, тягач з напівпричепом заїжджатиме на платформу і буде їхати на платформі в Польщу. Така поїздка буде вартувати перевізнику додаткові приблизно 1600 євро.

"Втім, я думаю перевізник та замовник зможуть собі це дозволити, щоб не втрачати час на кордоні. Тим більше обіцяють, що таким чином через добу машина вже легально законно буде у вас на території Польщі", - додав віце-президент АсМАП.

Блокування кордону України: що відомо

Польські перевізники на початку листопада 2023 року влаштували страйк на прикордонних переходах з Україною, висунувши низку вимог, серед яких скасування "транспортного безвізу". На кордоні утворилися черги з українських вантажівок, подекуди - до кількох десятків кілометрів в обидві сторони. Пізніше до них приєдналися польські аграрії, а також словацькі далекобійники.

Через польські протести у листопаді український експорт через спільну з Польщею ділянку кордону скоротився на 40%.

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький підтримав протестувальників на кордоні та заявив, що систему дозволів для українських перевізників необхідно відновити, оскільки вона "добре працювала".

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