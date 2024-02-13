Йдеться про інцидент, коли польські фермери зрізали пломби з українських вантажівок.

Міністр сільського господарства Польщі Чеслав Секерський перепросив за інцидент з українським зерном, яке польські фермери розсипали з вантажівок на пункті пропуску "Дорогуськ-Ягодин".

Його слова цитує прес-служба Міністерства сільського господарства та сільського розвитку Польщі.

"На мій погляд, це неправильна форма протесту, але її часто використовують фермери різних країн. Фермери не стримали своїх емоцій, але варто пам’ятати, що вони перебувають у дуже складній економічній ситуації. Напередодні весняно-польових робіт у них немає грошей на закупівлю добрив та засобів захисту рослин. Важко не зрозуміти їхній відчай", - йдеться в заяві міністра.

Він відмітив, що сам є прихильником діалогу та прямої розмови як найкращої форми вирішення складних проблем.

"Від імені польських фермерів я прошу вибачення за такий акт відчаю та прошу розуміння їхньої надзвичайно складної ситуації. Ми ведемо технічні переговори з Міністерством сільського господарства України, під час яких хочемо визначити умови торгівлі, які б обмежили надходження товарів, які порушують стабільність агропродовольчих ринків", - додав польський міністр.

При цьому він назвав не зовсім стриманою реакцію української влади. За його словами, форми виступу заступника міністра економіки, а раніше мера Львова "були надто різкими". Інші українські політики теж "надто емоційно надавали інформацію".

"Я розумію спротив української влади щодо труднощів з експортом сільськогосподарської продукції. Я також усвідомлюю, що торгівля йде в обидві сторони, і ми також експортуємо в Україну", - зазначив Секерський.

За його словами, "польські фермери допомагали Україні і хочуть допомагати".

"Але вони хотіли б, щоб від цієї допомоги виграв український бюджет і виграли фермери, а не олігархи, які мають величезні площі для вирощування зернових та інших видів сільськогосподарського виробництва. Саме вони головним чином стоять за цим великим імпортом, який підриває стабілізацію агропродовольчих ринків в Європі", - додав Секерський.

Інцидент із зерном на кордоні - що відомо

11 лютого на українсько-польському кордоні перед пунктом пропуску "Ягодин-Дорогуськ" польські фермери за допомогою болгарки зрізали пломби з українських вантажівок та висипали зерно.

12 лютого посольство і генеральне консульство України в Любліні невідкладно звернулося до польської поліції з вимогою відкрити справу за фактом дій польських фермерів. Польська поліція вже відкрила провадження і розпочала необхідні процедури.

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