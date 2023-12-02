Найбільше вантажівок застрягло у чергах біля пунктів пропуску "Шегині" та "Рава-Руська".

На польсько-українському кордоні триває блокада чотирьох контрольно-пропускних пунктів. Наразі у чергах з боку Польщі застрягли близько 2400 українських перевізників.

Як розповів представник Державної прикордонної служби України (ДПСУ) Андрій Демченко в ефірі телемарафону 2 грудня, найбільше вантажівок скупчилося біля пунктів пропуску "Шегині" та "Рава-Руська". Також заблоковані пропускні пункти "Ягодин" і "Краковець".

"Ми фіксуємо, що певна кількість вантажівок за добу перетинає кордон як на виїзд із Польщі, так і польська сторона приймає певну кількість. Але тієї інтенсивності, яка була до 6 листопада, немає", — зазначили у ДПСУ.

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Зокрема, раніше "Ягодин" міг за добу пропустити в обох напрямках 1200-1300 вантажівок, однак тепер ця кількість зменшилась до 150 транспортних засобів.

На кордоні зі Словаччиною також є черги - там наразі стоять близько 600 фур. За словами Демченка, за останню добу пункт "Вишнє Німецьке — Ужгород" пропустив близько 320 машин в обох напрямках.

"Сподіваємося, що учасники акції дотримуватимуться своїх обіцянок щодо пропуску і гуманітарної допомоги, і інших важливих вантажів", — підсумував спікер.

Блокада українського кордону - останні новини

На початку листопада польські перевізники заблокували пункти пропуску на українсько-польському кордоні. Вони вимагають спрощення правил проходження митниці порожнім автотранспортом, а також повернення системи ліцензій для українських перевізників у ЄС.

1 грудня до блокади українського кордону долучилися і перевізники зі Словаччини.

У Мінекономіки заявляли, що український експорт через спільну з Польщею ділянку кордону скоротився на 40% через страйк польських перевізників.

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