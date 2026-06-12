Boeing представив потужний безпілотний винищувач, який може нищити російські 'МіГи' і 'Су'

Оновлений MQ-28 Ghost Bat може перевозити набагато більше пального й озброєння, ніж попередня модифікація.

Boeing презентував модернізовану версію свого безпілотного бойового літака MQ-28 Ghost Bat, яка отримала низку суттєвих технічних удосконалень. Про це компанія повідомила у своєму пресрелізі.

У новій версії літак може перевозити більше пального й озброєння.

"Ця додаткова місткість дає операторам свободу балансувати корисне навантаження та тривалість польоту, щоб налаштовувати апарат під конкретну місію – чи то додаткове паливо для операцій на більшій дальності, чи збільшення бойового навантаження, чи будь-яке поєднання обох варіантів", – сказав Ґлен Фергюсон, керівник глобальної програми MQ-28.

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Серед ключових оновлень – поява внутрішніх відсіків озброєння, які дають змогу розміщувати до двох ракет AIM-120 для ураження повітряних цілей або ж до чотирьох малогабаритних високоточних SDB (існує також опція підвіски зовнішніх вузлів озброєння за потреби).

Це радикально посилює MQ-28, роблячи його смертельно небезпечним для ворожих винищувачів, зокрема літаків типу Су-30, Су-35С та МіГ-31БМ.

За даними компанії, безпілотник отримав крила, подовжені на 25%, а також збільшену максимальну злітну масу – з 4535 до 5443 кг. Це забезпечило приблизно понад 900 кг додаткової вантажопідйомності, завдяки чому загальне корисне навантаження тепер перевищує 2 000 кг.

Носову частину БпЛА виконали у модульному форматі, що дозволяє інтегрувати додаткові системи корисного навантаження, зокрема й виробництва сторонніх компаній, не обмежуючись рішеннями Boeing.

На думку фахівців Defense Express, оновлений MQ-28 Ghost Bat поєднує модернізовані характеристики з новими функціональними можливостями. Зокрема, поява внутрішнього відсіку для озброєння знижує помітність платформи та підвищує її загальну ефективність.

За даними порталу, на сьогодні єдиним замовником MQ-28 Ghost Bat залишається Австралія. Вона вже отримала невелику кількість літаків у версії Block 1, які класифікуються як передсерійні зразки та використовувалися переважно для випробувальних програм.

Безпілотний винищувач також активно просувається на експортні ринки, зокрема до Німеччини.

У цьому напрямку Boeing співпрацює з компанією Rheinmetall та планує поставити готову систему для Бундесверу вже у 2029 році. Водночас у цьому сегменті компанія стикається з конкуренцією з боку інших виробників.

Безпілотні винищувачі – останні новини

Нагадаємо, нещодавно німецька компанія Diehl Defence вперше представила нову концепцію протиповітряної оборони – реактивний дрон Cobra 600, оснащений ракетою IRIS-T. Система покликана суттєво розширити можливості наземних засобів ППО.

Окрім цього, німецька компанія Quantum Systems представила на авіасалоні ILA в Берліні багатофункціональну авіаційну платформу Pulse P19, яку можна буде застосовувати як безпілотний винищувач.

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