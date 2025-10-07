Авіалайнер Airbus A320 здійснив перший політ у 1987 році.

Компанія Airbus подолала важливий комерційний рубіж. Її A320 став наймасовішим пасажирським авіалайнером в історії, обігнавши головного конкурента - американський Boeing 737, пише Reuters.

За даними британської консалтингової компанії Cirium, багаторічний рекорд Boeing був побитий, коли черговий літак Airbus був доставлений саудівській авіакомпанії Flynas, що збільшило загальну кількість поставлених машин до 12 260 з моменту початку експлуатації A320.

Сам Airbus, за інформацією Reuters, не прокоментував інформацію щодо ймовірного рекорду.

Зазначимо, що згідно з даними з відкритих джерел, станом на серпень цього року було побудовано 12 214 літаків Boeing 737. Кількість побудованих A320 на той момент становила 12 198 одиниць. Таким чином, європейський літак дійсно має всі шанси обійти американського опонента.

Останнім часом Boeing отримав чимало нових замовлень, а отже конкуренція з Airbus виходить на новий рівень.

У серпні УНІАН повідомив, що корейська авіакомпанія Korean Air оголосила про замовлення на суму 50 мільярдів доларів, яке включає літаки Boeing, а також двигуни та сервісне обслуговування. Відомо, що замовлення охоплює моделі 787, 777 та 737.

Також повідомлялося, що американський авіабудівний гігант може продати китайцям півтисячі літаків. Це розглядають як важливий елемент американо-китайської дипломатії.

