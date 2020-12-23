За даними опитування громадської думки, проведеного на початку грудня Фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва спільно з Київським міжнародним інститутом соціології, 93% українців позитивно оцінили факт будівництва та ремонту доріг у 2020 році.Читайте такожГолова Укравтодору Кубраков представив програму мегапроектів до 2025 року

«Підтримка «Великого будівництва» серед українців протягом року не змінюється. Якщо у вересні «Велике будівництво» схвалювали (за опитуванням Київського міжнародного інституту соціології) 89,8% українців, то до кінця року прихильників ремонту доріг стало на 3,2% більше», - повідомив Укравтодор про динаміку зміни ставлення населення України до відновлення інфраструктури.

Серед інших значущих подій року українці також назвали пандемію коронавірусу, війну на Донбасі, весняний карантин і підвищення цін на товари і ліки. Однак тільки будівництво і ремонт доріг отримали позитивну оцінку. При 93% підтримки всього 4,8% опитаних висловилися негативно про «Велике будівництво».

Опитування проводилося серед дорослого населення (18 років і старше) з 5 по 13 грудня 2020 року в 131 населеному пункті в усіх регіонах України, за винятком Криму і окупованих територій Донецької і Луганської областей. Статистична похибка не перевищує 3,3%.

Нагадаємо, нещодавно голова Укравтодору Олександр Кубраков представив план мегапроєктів на період до 2025 року.

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Автор: УНІАН