Збір за аеронавігацію в Україні складається з двох частин — плати за супровід на маршруті та плати в районі аеродрому.

Українські авіакомпанії, які не оплачуватимуть аеронавігаційні послуги державного підприємства "Украерорух", втратять право на польоти до Європи.

Про це повідомляє Aavianews.com.

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Нові правила набули чинності з 1 листопада у зв'язку зі зміною принципу оплати послуг, оскільки Україна приєдналася до єдиної системи маршрутних зборів Євроконтролю.

Нова система передбачає, що для польотів до Європи авіакомпаніям буде виставлятися не два, а один рахунок на аеронавігаційне обслуговування на маршруті. Це не дозволить їм вибірково оплачувати Європейські рахунки та накопичувати борги перед "Украерорухом".

Оскільки рахунок тепер буде один, якщо його не оплатити, авіакомпанія автоматично позбудеться можливості літати в Європу до моменту погашення боргів.

Збирати гроші з авіаперевізників буде Центральне бюро маршрутних зборів Євроконтролю, яке потім буде розподіляти їх між провайдерами відповідно до обсягу наданих послуг.

Збір за аеронавігацію в Україні:

Збір за аеронавігацію в Україні складається з плати за супровід на маршруті та плати в районі аеродрому.

Центральне бюро маршрутних зборів Євроконтролю буде збирати плату тільки за аеронавігацію на маршруті. Плата за диспетчерський супровід в районі аеродрому в Україні як і раніше буде перебувати в зоні відповідальності "Украероруху".

Автор: Олена Коваленко