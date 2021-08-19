Обмеження руху та зміну маршрутів громадського транспорту передбачено на період проведення репетиції параду.

У Києві 20 серпня, у п'ятницю, через підготовку до параду з нагоди Дня Незалежності України змінить рух громадський транспорт.

Про це нагадує прес-служба Київської міської держадміністрації.

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Тимчасове обмеження руху та зміну маршрутів громадського транспорту передбачено на період проведення репетиції, яка проходитиме з 15:30 до 01:15.

Можливе тимчасове призупинення руху громадського транспорту:

автобусів маршрутів №№ 2, 5, 7, 14, 20, 20-до, 23, 24, 31, 32, 47, 53, 62, 69, 72, 90, 114, 115, 118, 119, 137-Н, 500;

тролейбусів маршрутів №№ 3, 5, 7, 8, 9, 12, 14, 17, 19, 19-Д, 26, 33, 40, 40-К, 91-Н, 92-Н, 93-н, 94-Н;

трамваїв маршрутів №№ 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19.

У разі необхідності, рух маршрутів буде організовано:

автобус № 5 у напрямку до залізничного вокзалу "Центральний" від вул. Ізюмської до вул. Володимиро-Либідської за діючим маршрутом, Далі - вул. Казимира Малевича - вул. Короленківська - вул. Тарасівська - вул. Саксаганського - вул. Симона Петлюри;

автобуси № № 20, 20-К, відповідно, від масиву Корчувате та вул. Маршальської до ст. м. "Либідська";

автобус № 24 від Національного музею історії України у II Світовій війні до ст. м."Арсенальна";

автобус № 62 від Ботанічного саду до ст. м. "Арсенальна";

автобус № 69 від вул. Литвиненка - Вольгемут до вул. Тарасівської;

автобус № 114 від вул. Милославської до ст. м."Почайна";

автобус № 115 від залізничного вокзалу "Дарниця" до ст. м. "Либідська";

автобус № 118 від ст. м. "Чернігівська" до ст. м. "Палац спорту";

автобус № 137-н від ст. м. "Харківська" до ст. м. "Палац спорту";

тролейбус № 3 від залізничного масиву до залізничного вокзалу "Південний";

тролейбуси №№ 5, 7, 8, 17, 93-Н, 94-Н, відповідно, від вул. Білицької, вул. Чорнобильської, вул. Смілянської, пл. Космонавтів та вул. Леся Курбаса до б‑ру т. Шевченка (до вул. Леонтовича);

тролейбус № 9 від Міжнародного аеропорту "Київ" ім. І. Сікорського до залізничного вокзалу "Південний";

тролейбус № 12 від ст. м. "Васильківська" до ст. м. "Либідська";

тролейбус № 14 від Ботанічного саду до ст. м. "Палац спорту";

тролейбуси № № 40, 40-к від вул. Кадетський Гай до вул. Волгоградської (Залізничний масив);

тролейбус № 91-н від вул.Милославської до ст. м. "Либідська".

Також орієнтовно з 15:00 до 01:00 на час підготовки військового параду тимчасово призупинять рух автобусів, що працюють в режимі маршрутного таксі: №№ 181, 186, 187, 188, 189, 228, 231, 417, 429, 433, 437, 439, 442, 442-Д, 455, 465, 496, 499, 500, 517, 518, 558, 575, 581, 598. А також змінять рух: №№ 171, 411, 427, 450, 507, 520, 539.

Звертається увага, що 20, 22 і 24 серпня призупинять функціонування паркувальні майданчики в центрі міста.

Під час репетицій буде обмежено доступ громадян на території, прилеглі до місць проведення артилерійського салюту на Трухановому острові.

Парад до Дня Незалежності: як це буде

У Києві на Хрещатику пройдуть три колони:

Піша - представники всіх сил безпеки та оборони України, кінологічні підрозділи України.

Повітряна - повітряні сили, сухопутні війська, військово-морські сили, Державна прикордонна служба України, Національна гвардія України, Національна поліція України, Державна служба України з надзвичайних ситуацій, державне підприємство "Антонов".

Механізована - озброєння і військова техніка сил безпеки та оборони України, а також військова техніка країн-партнерів.

Обіцяють, що з Труханового острова додатково запустять артилерійський салют, а в кінці параду буде проліт бойових літаків, спуск сигнальних ракет і дим, пофарбований у кольори державного прапора України.

Автор: Інна Андаліцька