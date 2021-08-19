У Києві 20 серпня, у п'ятницю, через підготовку до параду з нагоди Дня Незалежності України змінить рух громадський транспорт.
Про це нагадує прес-служба Київської міської держадміністрації.
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Тимчасове обмеження руху та зміну маршрутів громадського транспорту передбачено на період проведення репетиції, яка проходитиме з 15:30 до 01:15.
Можливе тимчасове призупинення руху громадського транспорту:
автобусів маршрутів №№ 2, 5, 7, 14, 20, 20-до, 23, 24, 31, 32, 47, 53, 62, 69, 72, 90, 114, 115, 118, 119, 137-Н, 500;
тролейбусів маршрутів №№ 3, 5, 7, 8, 9, 12, 14, 17, 19, 19-Д, 26, 33, 40, 40-К, 91-Н, 92-Н, 93-н, 94-Н;
трамваїв маршрутів №№ 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19.
У разі необхідності, рух маршрутів буде організовано:
автобус № 5 у напрямку до залізничного вокзалу "Центральний" від вул. Ізюмської до вул. Володимиро-Либідської за діючим маршрутом, Далі - вул. Казимира Малевича - вул. Короленківська - вул. Тарасівська - вул. Саксаганського - вул. Симона Петлюри;
автобуси № № 20, 20-К, відповідно, від масиву Корчувате та вул. Маршальської до ст. м. "Либідська";
автобус № 24 від Національного музею історії України у II Світовій війні до ст. м."Арсенальна";
автобус № 62 від Ботанічного саду до ст. м. "Арсенальна";
автобус № 69 від вул. Литвиненка - Вольгемут до вул. Тарасівської;
автобус № 114 від вул. Милославської до ст. м."Почайна";
автобус № 115 від залізничного вокзалу "Дарниця" до ст. м. "Либідська";
автобус № 118 від ст. м. "Чернігівська" до ст. м. "Палац спорту";
автобус № 137-н від ст. м. "Харківська" до ст. м. "Палац спорту";
тролейбус № 3 від залізничного масиву до залізничного вокзалу "Південний";
тролейбуси №№ 5, 7, 8, 17, 93-Н, 94-Н, відповідно, від вул. Білицької, вул. Чорнобильської, вул. Смілянської, пл. Космонавтів та вул. Леся Курбаса до б‑ру т. Шевченка (до вул. Леонтовича);
тролейбус № 9 від Міжнародного аеропорту "Київ" ім. І. Сікорського до залізничного вокзалу "Південний";
тролейбус № 12 від ст. м. "Васильківська" до ст. м. "Либідська";
тролейбус № 14 від Ботанічного саду до ст. м. "Палац спорту";
тролейбуси № № 40, 40-к від вул. Кадетський Гай до вул. Волгоградської (Залізничний масив);
тролейбус № 91-н від вул.Милославської до ст. м. "Либідська".
Також орієнтовно з 15:00 до 01:00 на час підготовки військового параду тимчасово призупинять рух автобусів, що працюють в режимі маршрутного таксі: №№ 181, 186, 187, 188, 189, 228, 231, 417, 429, 433, 437, 439, 442, 442-Д, 455, 465, 496, 499, 500, 517, 518, 558, 575, 581, 598. А також змінять рух: №№ 171, 411, 427, 450, 507, 520, 539.
Звертається увага, що 20, 22 і 24 серпня призупинять функціонування паркувальні майданчики в центрі міста.
Під час репетицій буде обмежено доступ громадян на території, прилеглі до місць проведення артилерійського салюту на Трухановому острові.
Парад до Дня Незалежності: як це буде
У Києві на Хрещатику пройдуть три колони:
Піша - представники всіх сил безпеки та оборони України, кінологічні підрозділи України.
Повітряна - повітряні сили, сухопутні війська, військово-морські сили, Державна прикордонна служба України, Національна гвардія України, Національна поліція України, Державна служба України з надзвичайних ситуацій, державне підприємство "Антонов".
Механізована - озброєння і військова техніка сил безпеки та оборони України, а також військова техніка країн-партнерів.
Обіцяють, що з Труханового острова додатково запустять артилерійський салют, а в кінці параду буде проліт бойових літаків, спуск сигнальних ракет і дим, пофарбований у кольори державного прапора України.