Нові обмеження торкнуться поставок російської нафти.

Європейський союз розглядає можливість включити Білорусь в шостий пакет санкцій відносно Російської Федерації. Обмеження торкнуться постачання нафти та фінансового сектора.

Про це пише Bloomberg.

Видання повідомляє, що в Європейському Союзі обговорюють різні способи скорочення доходів Російської Федерації від нафти. Серед можливих варіантів розглядається обмеження цін, спеціальні механізми оплати й тарифи.

При цьому зазначено, що нові санкції ЄС можуть торкнутися і Білорусі за пособництво у війні проти України.

"Білорусь буде включена в пакет за її роль у сприянні російському вторгненню, в тому числі як плацдарм для військ на початку наступу", - йдеться в повідомленні.

Як саме в ЄС мають намір покарати Мінськ - поки що невідомо.

Як повідомляв УНІАН, за даними видання Politico, Європейський союз продовжує розробляти шостий пакет санкції проти Росії, щоб покарати країну-окупанта за повномасштабне вторгнення в Україну. Вперше обмеження можуть торкнутися енергетичного сектора РФ. Єврочиновники розглядають деякі "обмеження імпорту російської нафти".

Судячи із заяв голови Європейської комісії Урсули фон дер Ляйен, від SWIFT можуть відключити "Сбербанк" (найбільший державний банк РФ - УНІАН). Але інший дипломат неофіційно говорить, що від системи обміну банківської інформації SWIFT можуть відключити всі банки, включаючи Газпромбанк.

Німеччина готова підтримати санкції проти російського Ощадбанку. Досі німці були одним з головних противників обмежень.

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