До введення основних економічних санкцій під обмеження можуть потрапити кілька високопоставлених осіб і компаній з авіаційного сектору.

У зв'язку з інцидентом з екстреною посадкою літака Ryanair в Мінську Європейський союз готує санкції щодо державної авіакомпанії Білорусі "Белавіа" і близько десятка вищих посадових осіб білоруської авіації.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на слова трьох дипломатичних джерел.

Зазначається, що це тимчасовий захід перед запровадженням основних економічних обмежувальних заходів.

Уряди країн ЄС, називаючи інцидент з літаком державним піратством, заявляють, що основні санкції націлені на сектори, які відіграють центральну роль в економіці Білорусі. Зокрема, під обмеження можуть потрапити продажі облігацій, нафтовий сектор, калійні добрива, великий білоруський експорт.

За словами дипломатів, перед запровадженням таких економічних заходів Євросоюз, як очікується, до 21 червня погодить попередній скорочений пакет санкцій щодо фізичних і двох юридичних осіб.

"Усі держави ЄС згодні з таким підходом", - сказав один зі співрозмовників агентства в дипломатичних колах. Ще один дипломат заявив, що санкції стануть "чітким сигналом для Лукашенка про небезпеку і неприйнятність його дій".

При цьому вже в п'ятницю, 4 червня, в ЄС можуть попередньо схвалити заборону на польоти та посадку на території союзу літаків білоруських авіакомпаній.

Читайте такожThe Atlantic: Білорусь законно посадила літак Ryanair, і це ще гіршеВеликобританія, що більше не входить в ЄС, уже призупинила дію дозволу на польоти для національного авіаперевізника Білорусі "Белавіа". Очікується, що ЄС зробить те ж саме, заявили дипломати.

За словами джерел, окрім того, під попередні санкції можуть потрапити високопоставлені чиновники міністерств оборони та транспорту Білорусі, цивільної авіації, військові з ВПС, хтось із керівництва мінського аеропорту. Отримати заборону на ведення бізнесу з ЄС та опинитися в чорному списку, крім "Белавіа", ризикує також ще одне державне підприємство з авіаційного сектору.

Офіційні особи ЄС поки що публічно не коментують триваючу підготовку до санкцій.

Посадка літака Ryanair у Мінську

23 травня літак Ryanair "Афіни-Вільнюс" розвернувся над територією Білорусі та екстрено приземлився в Мінську після повідомлення про мінування, яке нібито отримала адміністрація мінського аеропорту і передала екіпажу.

Однак у результаті влада країни затримали засновника опозиційного Telegram-каналу Nexta Романа Протасевича, який летів цим літаком та розшукувався в Білорусі.

Подія викликала реакцію світової спільноти, з'явилася інформацію про те, що рейс посадили під тиском влади. Україна повністю припинила авіасполучення з Білоруссю з півночі 26 травня.

У Європейському Союзі почали роботу над новими обмежувальними заходами проти влади Білорусі, а в МЗС України підготували проти режиму Лукшашенка санкційні пропозиції для РНБО.

Сам же Лукашенко заявив, що санкції проти Білорусі навряд чи поширюватимуться на транзит російського газу до країн Європейського Союзу, але Захід, за його словами, намагається вдарити по бюджетоутворювальним підприємствам Білорусі.

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Переклад: Катерина Комолова