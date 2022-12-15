Водіїв просять не заважати руху техніки дорожньої служби.

Влада Києва закликала водіїв сьогодні не виїжджати в місто на власних авто через снігопад. Також водіїв просять пропускати дорожню техніку, яка очищає вулиці від снігу.

Як повідомили в Київській міській держадміністрації в Telegram, у столиці зараз працюють 289 одиниць техніки дорожників і близько 100 спецавто інших служб, а також близько 5 тисяч комунальників.

"Наполегливо просимо водіїв не виїжджати на власних авто в місто. Не створюйте затори, в них також зупиняється і снігоприбиральна техніка. Також, за можливості, віддавайте перевагу в русі техніці дорожньої служби", - закликали в КМДА.

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"Сніг, який посилився вранці в Києві, на прибудинкових територіях зараз прибирають 3,5 тисячі співробітників і 53 одиниці техніки керуючих компаній. Окрім цього, близько 800 працівників та 55 одиниць техніки "зеленбудів" розчищають території парків та скверів", - йдеться у повідомленні.

Погода в Києві та області сьогодні:

За даними Укргідрометцентру в Києві на сьогодні, 15 грудня, оголошено штормове попередження, очікується сильний вітер.

На Київщині очікується хмарна погода, сніг та мокрий сніг. На дорогах місцями ожеледиця. Через сильний вітер очікується хуртовина.

Температура по області вдень становитиме від 3° морозу до 2°тепла; у Києві вдень близько 0°.

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