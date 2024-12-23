При цьому порівнювати з "довоєнними" показниками неможливо.

За минулі вихідні кордон України перетнула рекордна кількість людей - показник більший, ніж у "літні пікові" дні та в попередні зимові свята.

Про це в ефірі телемарафону розповів представник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

"Якщо говорити за час, коли діє в Україні воєнний стан, то це одні з найвищих показників, які були зафіксовані в ці вихідні. У суботу кордон перетнуло десь 150 тисяч осіб загалом в обох напрямках, кількість приблизно однакова на в'їзд і виїзд. За вчора - 154 тисячі, але фіксувалася певна перевага на в'їзд в Україну - на 10 тисяч осіб більше", - сказав спікер.

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Він додав, що треба розуміти певну специфіку перетину кордону та функціонування пунктів пропуску під час війни.

"Тому можна говорити, що це - один із найвищих показників під час дії воєнного стану. Навіть під час літнього періоду та на різдвяні свята попередніх років показник тримався на рівні 130-140 тисяч осіб у пікові дні", - пояснив Демченко.

Він пояснив, що порівнювати показники з тими, що були до 2022 року, немає сенсу, тому що тоді працювали українські аеропорти і пункти пропуску на частині Придністровського сегмента Молдови. Тобто, до повномасштабного вторгнення РФ зазначені показники були значно вищими.

За даними Південного регіонального управління ДПСУ у Facebook, за добу 22 грудня південні кордони України з Молдовою (у межах Одеської та Вінницької областей) і з Румунією (у межах Одеської області) перетнуло 17 тисяч осіб і 4 тисячі транспортних засобів.

З України минулої доби вибули до Молдови 7,7 тисячі осіб, до Румунії 1,4 тисячі осіб, до України повернулися з Молдови 7 тисяч осіб, з Румунії - 1 тисяча осіб. З них 5 тисяч - громадяни України.

Також ідеться про те, що 21 грудня зазначені південні кордони з Молдовою та з Румунією (у межах Одеської області) перетнули 17,5 тисячі осіб і 4 тисячі автомобілів та автобусів. З України: вибули до Молдови 8,1 тисячі осіб, до Румунії - 1,3 тисячі, в Україну повернулися з Молдови 7 тисяч, з Румунії - 1 тисяча осіб. Із них 4,8 тисячі - громадяни України.

Ситуація на кордоні під час дії воєнного стану

Нагадаємо, в Україні діє воєнний стан, під час якого виїзд за кордон чоловікам віком від 18 до 60 років заборонений. Про це прописано в указі президента України № 64/2022. Однак існують винятки. Юрист Володимир Пилипенко пояснив: якщо військовозобов'язаний чоловік має відстрочку від мобілізації - це не дає право на виїзд за кордон автоматично.

Виїзд за кордон регулюється не законом, а підзаконними документами Державної прикордонної служби. Тобто прикордонники мають свої внутрішні документи, на підставі яких вони в індивідуальному порядку ухвалюють рішення про те, випускати людину за межі держави чи ні. Юрист також розповів і про інші нюанси, що стосуються виїзду чоловіків.

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