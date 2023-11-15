На східному кордоні Словаччини 12 листопада було обмежено рух вантажного транспорту.

Ще одна європейська країна може приєднатися до протестів польських перевізників, які заблокували пункти пропуску на українському кордоні. Союз автомобільних перевізників Словаччини (UNAS) погрожує заблокувати перетин кордону зі словацького боку для українських перевізників.

"Ми просимо вас про зустріч, щоб обговорити проблеми з українськими перевізниками, які не потребують дозволів на перевезення. Хочемо зазначити, що словацький вантажний транспорт стоїть на колінах. Як ви помітили, польські перевізники блокують свої кордони, бо мають таку ж проблему, як і наші перевізники", - йдеться у листі, який голова UNAS Станіслав Скала направив до Міністерства транспорту Словаччини.

UNAS стверджує, що міністерство транспорту тривалий час не звертає уваги на вантажні перевезення та повністю ігнорує проблему.

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Голова UNAS Станіслав Скала додав, що якщо Європейська транспортна комісія не виконає вимог, то вони готові негайно підтримати страйк польських перевізників та заблокують перетин кордону для українських перевізників зі словацького боку.

Як повідомляє видання Teraz, в ніч на неділю, 12 листопада, було обмежено рух вантажного транспорту на східному кордоні Словаччини. Черги вантажних авто утворилися не лише перед пунктом пропуску Вишнє Нємецьке, а й у прикордонних районах.

Черги на українському кордоні – останні новини

З листопада 2023 року польські перевізники запланували страйк, щоб перекрити всі пункти пропуску на українському кордоні до кінця цього року. Польська сторона аргументувала рішення через надмірну конкуренцію після лібералізації міжнародних перевезень між Україною та країнами Європейського Союзу.

14 листопада українська сторона провела перемовини щодо розблокування кордону з польськими перевізниками та офіційними представниками країни. Заступник міністра інфраструктури Сергій Деркач тоді повідомив, що Україна запропонувала польській владі запустити смуги для порожніх вантажівок на ПП "Угринів - Долгобичів" та "Грушів - Будомеж". "Чекаємо відповідь вкотре", - додав Деркач.

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