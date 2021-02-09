У мережах ОККО і WOG продукт подорожчав на 30 і 20 коп./л, до 14,78 і 14,87 грн/л відповідно.

Середня ціна скрапленого газу 9 лютого в мережах АЗС підвищилася на 23 коп./л, до 14,18 грн/л.

Про це свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи «А-95», повідомляє Enkor.

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У мережах ОККО і WOG продукт подорожчав на 30 і 20 коп./л, до 14,78 і 14,87 грн/л відповідно. На 18 коп./л автогаз подорожчав на станціях "БРСМ-Нафта".

Консолідована мережа "Привату", що володіє найбільшою кількістю газових модулів, в середньому підвищила ціни на 27-29 коп./л, до 13,57–13,58 грн/л. Найбільше підвищення цін у цій мережі зафіксовано в Дніпропетровській, Житомирській, Одеській та Харківській областях, де вартість автогазу зросла на 50 коп./л. в інших областях ціна зросла на 10-40 коп./л.

AMIC і Shell підняли ціни на 17 і 33 коп./л, до 13,82 і 14,21 грн/л відповідно.

Такі мережі як "Автотранс", "Паралель", BVS, Chipo, "Рур Груп", "Авантаж 7", Marshal, Motto та ін. збільшили цифри цінників на автогаз на 15-96 коп./л.

Попереднє подорожчання

Станом на 18 січня 2021 року роздрібні мережі підвищили вартість скрапленого газу в межах 10-40 коп./л.

20 січня 2021 року ряд АЗС також змінили свій цінник на автогаз.

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Автор: УНІАН