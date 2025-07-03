Середньомагістральний вузькофюзеляжний МС-21 тепер коштує 7,6 млрд рублів.

Російські цивільні літаки, які досі не вийшли в серійне виробництво, за два роки стали дорожчими на 45-70%. Про це з посиланням на протокол наради в російському Мінтрансі з представниками авіакомпаній, "‎Ростеха"‎, ОАК і Росавіації повідомляє The Moscow Times.

"‎Середньомагістральний вузькофюзеляжний МС-21 тепер коштує 7,6 млрд руб., хоча ще влітку 2023-го його вартість оцінювали в 4,3-4,6 млрд. Турбогвинтовий близькомагістральний Іл-114-300 подорожчав з 1,44 млрд руб. до 2,6 млрд.", – йдеться у повідомленні. ‎

Перші три лайнери цієї моделі коштуватимуть по чотири мільярди рублів за одиницю, що приблизно на рівні ціни літаків від західних компаній Bombardier та ATR.

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Також відомо, що вартість нового "кукурузника", який отримав назву ЛМС-901 "Байкал", збільшилась зі 178 мільйонів рублів до 315-320 мільйонів. Це навіть дорожче, ніж коштує одномоторний американський Cessna Grand Caravan (від 2,2 млн доларів до 3,4 млн доларів).

Причиною подорожчання літаків росіяни називають зростання вартості матеріалів та електроніки. В Москві сподіваються, що після початку повноцінного серійного виробництва ціни дещо знизяться.

Зазначимо, що вартість володіння літаком є однією з головних статей витрат авіакомпаній. Висока вартість негативно позначається на економіці перевезень.

Таким чином, висока ціна може остаточно поховати експортні перспективи цивільних літаків РФ, хоча вони й раніше були практично нікому в світі не потрібні.

Криза російського авіабудування

Російське цивільне авіабудування переживає системну кризу з самого початку російсько-української війни. Через західні санкції всі плани були зірвані, так що Москва побудувала у 15 разів менше авіалайнерів, ніж планувала.

Можливо, найбільш показовою є ситуація із проєктом вищезгаданого літака "Байкал", який взагалі пропонували закрити, попри те, що на нього були витрачені шалені кошти. Серед головних проблем називали критичні конструктивні недоліки ЛМС-901.

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