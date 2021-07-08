Новинка, що отримала ім'я C3 YOU!, стане найдоступнішою модифікацією моделі.

Французький автовиробник Citroën показав нову версію міського хетчбека C3.

Як повідомляє прес-служба компанії, вартість оновленої моделі стартує від 14490 євро. Новинка, що отримала ім'я Citroen C3 YOU!, стане найдоступнішою модифікацією моделі, зазначає Обозреватель.

Автомобіль створений на базі початкової комплектації Feel. Візуально новинка відрізняється від попередніх моделей відсутністю фірмових накладок на боковинах AirBump, а також сталевими 17-дюймовими дисками з високопрофільною гумою і декоративними ковпаками Arrow.

Читайте такожНовий Kia Sportage представили офіційно (фото, відео)

C3 YOU! обладнаний аудіосистемою з MP3, кондиціонером, підігрівом дзеркал, електроприводом передніх стекол, протитуманними фарами, круїз контролем, системою допомоги при старті в гору і контролем за дотриманням рядності.

Автомобіль буде запропонований в шести кольорах кузова, а як опцію можна замовити контрастний білий дах. Для салону Citroën використовує зносостійку тканину Mica Grey.

Оснащуватися C3 YOU! буде бензиновим двигуном на 83 кінських сили із системою старт-стоп, а також механічною коробкою передач.

Поява новинки у дилерів очікується у вересні нинішнього року.

Вас також можуть зацікавити новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Олександр Топчій