Чиновники погодилися з низкою пропозицій, але конкретику не надали.

Журналіст з Данії Йоханнес Вамберг Андерсен, який раніше прославився миттям брудного вікна у вагоні поїзда "Укрзалізниці", зумів поспостерігати за процесом підготовки рухомого складу до рейсів.

Як пише "Страна", данцю провели екскурсію і влаштували показове прибирання вагона. На захід, крім журналіста, покликали керівника пасажирського напрямку УЗ Олександра Перцовського і міністра інфраструктури Владислава Криклія.

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Журналіст запропонував українським чиновникам виділити 20% дорожнього фонду з проекту "Велике будівництво" на поліпшення залізничної інфраструктури. А Криклій навіть ініціював створення онлайн-системи, де пасажири зможуть дізнатися дату миття кожного вагона. За словами Андерсена, на всі пропозиції та зауваження чиновники говорили "так-так", але без конкретики.

"Хоча у мене була конкретна пропозиція: докупити "головки" до поїздів Хюндай. Але Перцовський сказав, що це занадто дорого. А як інакше? Для реформи потрібна політична воля на вищому рівні, навіть вище міністра інфраструктури. У залізницю держава повинна вкладати гроші", - вважає він.

Після цього перед іноземцем показово вимили вагон поїзда: на очах Андерсена чотири співробітниці "Укрзалізниці" зайнялися генеральним прибиранням.

"Цей акт показового прибирання був заздалегідь запланований. Цікавий момент: вагон мила бригада з чотирьох жінок середнього віку. Це традиційно для країн СНД: жінки несуть на собі тягар важкої фізичної праці. Вони прийшли зі спецшвабрами і помили переді мною один вагон поїзда вручну. Мовляв, це таке весняне прибирання. У них немає закритого опалювального приміщення, тому, я так зрозумів, що взимку вагони взагалі не миються. Коли температура нижче 5 градусів. Це було таке непряме пояснення, чому той самий вагон, який я мив, був брудним. Але я їздив на цьому поїзді багато разів - вагони брудні завжди: і навесні, і взимку, і влітку", - повідомив Андерсен.

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За словами журналіста, навіть сам міністр інфраструктури Криклій залишився незадоволений якістю прибирання. Виявилося, що навіть після миття вагон залишається брудним.

"Міністр провів рукою по жовтій смузі на вагоні - вона так до кінця і не відмилася. Вагон навіть після прибирання залишається брудним. Криклій сказав, що треба поміняти технологію миття, відчитував підлеглих", - згадує Андрерсен.

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Автор: Юрій Годован