Чоловік купив для цього швабру.

Данець Йоханнес Вамберг Андерсен власноруч помив вікно вагона "Укрзалізниці".

Читайте такожАеропорт "Дніпропетровськ" перейменували в "Дніпро"Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"Прибирати УЗ непросто, але це потрібно зробити, так?" - написав Андерсен.

У коментарях чоловік відзначив, що зазвичай використовує для цього серветки, але цього разу купив швабру.

За словами іноземця, йому довелося довго шкребти, щоб відмити "давній" бруд з вікна.

"Opstandelse" - Glædelig påske! "Resurrection" - happy Easter! Cleaning up UZ isn't easy but it's gotta be done, right? Опубликовано Johannes Wamberg Andersen Воскресенье, 4 апреля 2021 г.

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Автор: Людмила Жерновська