Іноземець став зіркою мережі / фото Facebook/Johannes Wamberg Andersen
Данець Йоханнес Вамберг Андерсен власноруч помив вікно вагона "Укрзалізниці".
Читайте такожАеропорт "Дніпропетровськ" перейменували в "Дніпро"Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.
"Прибирати УЗ непросто, але це потрібно зробити, так?" - написав Андерсен.
У коментарях чоловік відзначив, що зазвичай використовує для цього серветки, але цього разу купив швабру.
За словами іноземця, йому довелося довго шкребти, щоб відмити "давній" бруд з вікна.
"Opstandelse" - Glædelig påske! "Resurrection" - happy Easter! Cleaning up UZ isn't easy but it's gotta be done, right?Опубликовано Johannes Wamberg Andersen Воскресенье, 4 апреля 2021 г.
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