Російський космічний корабель буде змушений вручну зістикуватися з МКС

У російського безпілотного вантажного космічного корабля виникла проблема з антеною, тому його доведеться вручну пристикувати, коли він досягне Міжнародної космічної станції (МКС). Як пише Reuters, про це йдеться у заяві російської державної космічної корпорації "Роскосмос".

Зазначається, що ракета "Союз-2.1а" в неділю, 22 березня, запустила вантажний космічний корабель "Прогрес МС-33" з Байконура в Казахстані, але була виявлена проблема з однією з антен автоматизованого зближення КУРС.

Тому російський космонавт Сергій Кудь-Сверчков, нинішній командир МКС, вручну пристикується до вантажного корабля у вівторок приблизно о 13:35 за Гринвічем, повідомив "Роскосмос".

Відео дня

"Ручний підхід кораблів до МКС регулярно практикується космонавтами під час тренувань", - сказав Олег Кононенко, керівник російського Центру підготовки космонавтів.

NASA заявило, що всі інші системи працюють у звичайному режимі, і що "Роскосмос" продовжить усунення несправностей антени.

Вантажне судно перевозить близько 2,5 тонн їжі, води, палива, кисню та припасів для екіпажу на борту МКС.

Наразі на МКС перебуває сім членів екіпажу, включаючи росіян Кудь-Сверчкова, Сергія Мікаєва та Андрія Федяєва, американських астронавтів Крістофера Вільямса, Джессіку Меїр та Джека Гетевея, а також француженку Софі Адено.

"Прогрес МС-33": що відомо

Як повідомляв УНІАН, на початку березня на Байконурі росіяни відновили ключовий майданчик для запусків ракет. Вони завершили відновлення кабіни обслуговування, пошкодженої під час пуску ракети-носія "Союз" у 2025 році.

Тоді ж "Роскосмос" офіційно затвердив дату запуску транспортного вантажного корабля "Прогрес МС-33" до Міжнародної космічної станції (МКС). Старт із космодрому було заплановано на 22 березня 2026 року.

Об’єкт має стратегічне значення, адже майданчик №31 є основним для запусків не лише вантажних, а й пілотованих кораблів "Союз".

