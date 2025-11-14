New Glenn є двоступінчастою важкою ракетою-носієм, розробленою компанією Blue Origin.

Американська компанія Blue Origin успішно запустила місію NASA на ракеті New Glenn і вперше повернула її перший ступінь. Про це компанія повідомила на своїй сторінці в мережі X.

Ракету запустили з бази Космічних сил США на мисі Канаверал у штаті Флорида. Через кілька хвилин після старту перший ступінь ракети відокремився і успішно сів на морську платформу Jacklyn в Атлантиці.

Основним вантажем ракети стали апарати NASA ESCAPADE (Escape and Plasma Acceleration and Dynamics Explorers), які будуть вивчати взаємодію сонячного вітру з атмосферою Марса. Місія складається з двох автоматичних міжпланетних станцій, які мають назви Blue та Gold.

New Glenn – довідка УНІАН

New Glenn є двоступінчастою важкою ракетою-носієм, розробленою компанією Blue Origin. Останню створив засновник Amazon Джефф Безос. Ракета може виводити на низьку навколоземну орбіту корисне навантаження масою до 45 т.

Перший запуск ракети планували здійснити у 2021 році, але після декількох переносів його провели 16 січня 2025-го. Сам старт був вдалим, однак посадити перший ступінь тоді не вдалося.

Монополії вже немає, але SpaceX все ще попереду

Повернення першого ступеня New Glenn стало важливим етапом для Blue Origin на шляху до справжньої конкуренції зі SpaceX Ілона Маска.

Водночас варто сказати, що остання знаходиться все ще попереду, адже активно випробовує повністю багаторазову космічну систему Starship, яка є найбільшою за розмірами, масою, потужністю та вантажопідйомністю ракетою в історії.

Незважаючи на певні труднощі, які дали про себе знати цього року, останнє випробування Starship виявилося вдалим. Тестовий політ пройшов без жодної серйозної проблеми, а сам корабель зміг приводнитися після запуску.

