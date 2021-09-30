Власників посвідчень старого зразка, які складали іспит на "механіці", штрафувати не будуть. Їм також не треба ставити нові позначки в документі.

На українських водіїв невдовзі чекають нові штрафи - все через важливі нововведення, які раніше анонсували в МВС.

Як ідеться в сюжеті ТСН, штраф можна буде отримати за керування авто на "механіці", якщо в автошколі водій складе іспит на "автоматі". Справа в тому, що за три місяці майбутні водії отримуватимуть права спецкатегорії - тим, хто вчився на "автоматі", ставитимуть у відповідній графі цифру 78. Вона означатиме заборону кермувати авто з механічною коробкою передач.

"Під час зупинки транспортного засобу патрульною поліцією або вразі настання якогось там ДТП буде вважатися, що ви користувалися транспортним засобом без належного права керування. Відмітка ставиться в залежності від того, на якому автомобілі особа складає іспит в сервісному центрі", - пояснює перший заступник керівника сервісного центру МВС України Юрій Смольянінов.

Нововведення пов'язане з виконанням європейської директиви - там розділили "механіку" та "автомат" у далекому 2013-му році. Водії в Україні вже сьогодні можуть обміняти свої права на документ європейського зразка.

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Нові правила не стосуватимуться тих, хто отримував права давно - жодних відміток у їхніх документах ставити не будуть. Це через те, що раніше вони складали іспит на "механіці", тому мають право їздити й на "автоматі".

Як порадив автоінструктор, вчитися краще на "механіці", щоб стати універсальним водієм - тоді в дорозі буде спокійніше, а віднині ще й економніше. Адже водії, які пересядуть на "механіку" з "автомату", отримуватимуть штрафи.

Як повідомляв УНІАН, раніше у МВС розповідали про низку нововведень для водіїв у частині видачі посвідчень і складанні іспитів у сервісних центрах. Зокрема, було збільшено термін чинності результату успішно складеного теоретичного іспиту в сервісному центрі МВС. Раніше він становив три місяці, тепер - два роки. "Але не довше, ніж термін дії свідоцтва про закінчення закладу з підготовки водіїв транспортних засобів", - уточнили в МВС.

Автор: Юрій Годован