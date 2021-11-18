На думку експерта вартість палива диктується загальносвітовою кон'юнктурою нафтового ринку.

Введення в Україні з травня 2021 року граничної ціни на бензин і дизельне паливо не є критичним фактором, який впливає на ціни на заправках.

Про це йдеться в матеріалі УНІАН.

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На думку експерта Артема Куюна вартість палива диктується загальносвітовою кон'юнктурою нафтового ринку.

"З державним регулюванням все просто: бачимо ціну палива в Європі та вважаємо його з доставкою в Україну. Ринок так і жив до регулювання, ні більше, ні менше. Там зараз видно зниження, ймовірно, буде ще трохи. Далі - залежно від світової кон'юнктури", - сказав експерт.

Разом з тим, гендиректор компанії "Прайм" Дмитро Леушкін дає менш оптимістичні прогнози щодо вартості бензину.

"Газ дуже дорогий у всьому світі - тисячу доларів за тисячу кубів. Ціна практично однакова по всьому світу. Якщо нафту перерахувати на газ, то вийде, що похідні з нафти вдвічі вигідніші. Таким чином, газова світова паніка ризикує дуже сильно підняти ціни на бензин на заправках. Це ж як сполучені судини", - сказав він.

На думку Леушкіна, за песимістичним сценарієм вартість нафти в середньостроковій перспективі може зрости до ста доларів за барель з нинішніх 80 доларів. У такому випадку, вартість бензину в Україні підніметься з нинішніх 32 гривень до 45 гривень за літр.

Держрегулювання цін:

14 травня 2021 року Кабінет міністрів ухвалив постанову, якою до закінчення карантину ввів державне регулювання цін на бензин і дизельне паливо.

Згідно з документом, встановлено рівні торговельної надбавки до середньої ціни дизельного палива не вище 7 грн за літр і бензину – не вище 5 грн за літр.

Здійснювати розрахунки зобов'язали "Нафтогаз України", який має їх надавати Міністерству економіки не пізніше 3 числа кожного місяця. Середні ціни на бензин і дизпаливо повинні бути оприлюднені до 5 числа кожного місяця.

15 листопада 2021 року Мінекономіки знизило граничні ціни на бензин і дизпаливо.

Автор: Ганна Бредіхіна