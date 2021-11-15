Вартість бензину не повинна перевищувати 33,18 грн за літр, дизпалива – 31,55 грн за літр.

Міністерство економіки України знизило граничну вартість бензинів на 22 копійки - до 28,18 грн за літр.

Про це повідомляється на сайті міністерства.

Читайте такожДеякі АЗС в Україні підвищили ціни на бензин

Разом з тим вартість дизельного палива, після підвищення протягом жовтня на 1,12 грн за літр, знизилася на 35 копійок - до 24,55 грн за літр.

Таким чином, з урахуванням граничної торгової націнки вартість бензину не повинна перевищувати 33,18 грн за літр, дизпалива – 31,55 грн за літр.

Держрегулювання цін:

14 травня 2021 року Кабінет міністрів ухвалив постанову, якою до закінчення карантину ввів державне регулювання цін на бензин і дизельне паливо.

Згідно з документом, встановлено рівні торговельної надбавки до середньої ціни дизельного палива не вище 7 грн за літр і бензину – не вище 5 грн за літр.

Здійснювати розрахунки зобов'язали "Нафтогаз України", який має їх надавати Міністерству економіки не пізніше 3 числа кожного місяця. Середні ціни на бензин і дизпаливо повинні бути оприлюднені до 5 числа кожного місяця.

Автор: Ганна Бредіхіна