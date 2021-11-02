Плату за сервіс введуть наприкінці поточного року або на початку наступного.

Незабаром пасажири популярного сервісу BlaBlaCar будуть платити не лише за саму поїздку, а й загалом за послугу.

Про це заявив в інтерв'ю "РБК-Україна" CEO та співзасновник BlaBlaCar Ніколя Брюссон.

За його словами, відповідне рішення про перехід сервісу на платну основу вже ухвалено, залишилося визначити дату. Він уточнив, що це може статися вже у грудні 2021 року або в лютому 2022-го.

"Монетизація карпулінгу була раніше запроваджена BlaBlaCar у Франції та Іспанії, а також на інших ринках. Настав час це зробити й в Україні. Чому ми не запровадили платню після анонсу у 2018-му? На кожному ринку ми монетизуємо карпулінг тільки після того, як на платформі сформується стійка спільнота користувачів, а сам сервіс завоює їхню довіру. До того ж у 2020 році почалася пандемія COVID-19 - за таких умов вводити плату за користування сервісом означало б створити для наших користувачів додаткові труднощі у непростий час", - пояснив він.

Читайте такожBlaBlaCar обмежив кількість пасажирів на задньому сидінніКомісія, за його словами, з'явиться при онлайн-бронюванні поїздки на платформі. Гроші повертатимуть у випадку скасування поїздки пасажиром чи водієм.

"При цьому оплата самої поїздки, як і раніше, здійснюватиметься готівкою безпосередньо водієві. Таким чином, запровадження монетизації ніяк не позначиться на водіях, адже їм користування сервісом залишиться безкоштовним. Розмір комісії поки що точно не визначений, можу сказати, що вона становитиме 10–15% вартості поїздки. Це нововведення однозначно підвищить відповідальність усіх учасників поїздки як пасажирів, так і водіїв", - каже Брюссон.

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Автор: Юрій Годован