Держкомпанія має побудувати три таких літаки.

Перший випробувальний політ одного з трьох транспортних літаків Ан-178, який державне підприємство "Антонов" будує для Збройних сил України, очікується вже навесні 2022 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час прес-конференції заявив директор Antonov Logistics SALIS Андрій Чернявський.

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"Портфель замовлень на будівництво літака Ан-178 повний. Варто лише довести до кінця справу з будівництвом цих трьох Ан-178 на замовлення Міністерства оборони України. Можу сказати, що за планом підприємства перший випробувальний політ очікуємо вже навесні наступного року", - сказав він.

Будівництво літаків:

Наприкінці 2020 року Міноборони та ДП "Антонов" уклали меморандум про співпрацю з будівництва трьох літаків Ан-178 для потреб Збройних сил України.

У січні 2021 року державний "Укрексімбанк" надав державному підприємству "Антонов" кредит у розмірі 3 млрд грн на будівництво трьох літаків Ан-178 для Міністерства оборони України.

Автор: Дмитро Шварц