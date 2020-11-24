Таке рішення концерн прийняв за підсумками форензік-аудиту підприємства.

Державний концерн "Укроборонпром" вирішив змінити систему корпоративного управління Державного підприємства" Антонов", а саме - створити наглядову раду як вищий керівний орган з функцією незалежного контролю.

Читайте такожВ Укроборонпромі реформування розуміють як зміну вивіски - Уруський

Як повідомляє прес-служба Концерну, рішення про створення наглядової ради прийнято за результатами форензик-аудиту ДП "Антонов", який протягом вересня-жовтня проводила міжнародна компанія Ernst&Young за підтримки уряду Франції.

"Експерти компанії Ernst & Young за підсумками форензік-аудиту рекомендували" Укроборонпрому "ввести на ДП "Антонов" нову модель корпоративного управління, в рамках якої створити наглядову раду і розгорнути нову систему управління ризиками. Також були враховані керівні принципи організації економічного співробітництва та розвитку з корпоративного управління на підприємствах державної форми власності, зокрема, розділ 7 "Обов'язки наглядових рад підприємств державної форми власності", - сказано в повідомленні.

У концерні додали, що наглядова рада ДП "Антонов" стежитиме за тим, щоб менеджмент підприємства в прийнятті рішень діяв в інтересах компанії та дотримувався внутрішніх політик.

"Завдання наглядової ради полягатиме в контролі за впровадженням нової системи управління ризиками, розгортанні функції комплаєнс і здійсненні антикорупційних заходів на всіх рівнях держпідприємства, створенні незалежного підрозділу внутрішнього аудиту, який зараз підпорядковується президенту ДП "Антонов", що суперечить кращим міжнародним практикам корпоративного управління", - сказано в повідомленні.

Також наглядова рада має сприяти появі системи моніторингу прийняття стратегічних рішень і великих угод, зокрема, ключових зовнішньоекономічних контрактів ДП "Антонов" та програм міжнародного співробітництва.

Результати форензік-аудиту будуть надані для подальшого розслідування правоохоронним органам - СБУ і НАБУ, додали в концерні.

Що цьому передувало

8 листопада з'явилося звернення "Укроборонпрому" про те, що Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості з першого дня роботи втручається в діяльність держконцерну, а також системно блокує реформування держконцерну та оборонно-промислового комплексу країни в цілому.

Своєю чергою в Мінстратегпромі відповіли, що ця заява керівництва "Укроборонпрому" викликана спробою Міністерства вивести зі складу держконцерну шість держпідприємств, які в процесі реформи повинні увійти до складу нового холдингу "аерокосмічні системи".

Йдеться про держпідприємство "Антонов", Харківське авіаційне виробниче підприємство, держпідприємство "Завод 410 цивільної авіації", Запорізьке машинобудівне конструкторське бюро "Прогрес" імені Івченка, Харківське машинобудівне підприємство "ФЕД", Харківське агрегатне конструкторське бюро.

Перший заступник Міністерства Валерій Іващенко зазначив, що керівництво держконцерну просто не хоче втрачати ці підприємства через внески, які всі члени "Укроборонпрому" вносять на його операційну діяльність і утримання адміністративного апарату.

Як приклад він заявив, що" Антонов "за 2018-2020 роки виплатив концерну 208 мільйонів гривень цих внесків, завод "ФЕД" за цей же період 23 мільйони гривень, а бюро "Прогрес" за 2017-2020 роки – 30 мільйонів гривень.

Довідка УНІАН

ДП "Антонов" - найбільший і єдиний в Україні виробник транспортних, пасажирських літаків і літаків спеціального призначення.

Серед найбільш впізнаваних розробок підприємства - літаки Ан-32, Ан-148, Ан-158, Ан-74, Ан-124, Ан-70 і Ан-225.

Державний концерн "Укроборонпром" створений у 2010 році з метою забезпечення ефективного функціонування та управління суб'єктами господарювання державного сектору економіки, які здійснюють господарську діяльність у сфері розробки, виготовлення, реалізації, ремонту, модернізації та утилізації озброєння, військової та спеціальної техніки та боєприпасів, беруть участь у військово-технічному співробітництві.

До складу концерну входять близько 140 підприємств ОПК України.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Дмитро Шварц