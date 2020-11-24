Державний концерн "Укроборонпром" вирішив змінити систему корпоративного управління Державного підприємства" Антонов", а саме - створити наглядову раду як вищий керівний орган з функцією незалежного контролю.
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Як повідомляє прес-служба Концерну, рішення про створення наглядової ради прийнято за результатами форензик-аудиту ДП "Антонов", який протягом вересня-жовтня проводила міжнародна компанія Ernst&Young за підтримки уряду Франції.
"Експерти компанії Ernst & Young за підсумками форензік-аудиту рекомендували" Укроборонпрому "ввести на ДП "Антонов" нову модель корпоративного управління, в рамках якої створити наглядову раду і розгорнути нову систему управління ризиками. Також були враховані керівні принципи організації економічного співробітництва та розвитку з корпоративного управління на підприємствах державної форми власності, зокрема, розділ 7 "Обов'язки наглядових рад підприємств державної форми власності", - сказано в повідомленні.
У концерні додали, що наглядова рада ДП "Антонов" стежитиме за тим, щоб менеджмент підприємства в прийнятті рішень діяв в інтересах компанії та дотримувався внутрішніх політик.
"Завдання наглядової ради полягатиме в контролі за впровадженням нової системи управління ризиками, розгортанні функції комплаєнс і здійсненні антикорупційних заходів на всіх рівнях держпідприємства, створенні незалежного підрозділу внутрішнього аудиту, який зараз підпорядковується президенту ДП "Антонов", що суперечить кращим міжнародним практикам корпоративного управління", - сказано в повідомленні.
Також наглядова рада має сприяти появі системи моніторингу прийняття стратегічних рішень і великих угод, зокрема, ключових зовнішньоекономічних контрактів ДП "Антонов" та програм міжнародного співробітництва.
Результати форензік-аудиту будуть надані для подальшого розслідування правоохоронним органам - СБУ і НАБУ, додали в концерні.
Що цьому передувало
- 8 листопада з'явилося звернення "Укроборонпрому" про те, що Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості з першого дня роботи втручається в діяльність держконцерну, а також системно блокує реформування держконцерну та оборонно-промислового комплексу країни в цілому.
- Своєю чергою в Мінстратегпромі відповіли, що ця заява керівництва "Укроборонпрому" викликана спробою Міністерства вивести зі складу держконцерну шість держпідприємств, які в процесі реформи повинні увійти до складу нового холдингу "аерокосмічні системи".
- Йдеться про держпідприємство "Антонов", Харківське авіаційне виробниче підприємство, держпідприємство "Завод 410 цивільної авіації", Запорізьке машинобудівне конструкторське бюро "Прогрес" імені Івченка, Харківське машинобудівне підприємство "ФЕД", Харківське агрегатне конструкторське бюро.
- Перший заступник Міністерства Валерій Іващенко зазначив, що керівництво держконцерну просто не хоче втрачати ці підприємства через внески, які всі члени "Укроборонпрому" вносять на його операційну діяльність і утримання адміністративного апарату.
- Як приклад він заявив, що" Антонов "за 2018-2020 роки виплатив концерну 208 мільйонів гривень цих внесків, завод "ФЕД" за цей же період 23 мільйони гривень, а бюро "Прогрес" за 2017-2020 роки – 30 мільйонів гривень.
Довідка УНІАН
- ДП "Антонов" - найбільший і єдиний в Україні виробник транспортних, пасажирських літаків і літаків спеціального призначення.
- Серед найбільш впізнаваних розробок підприємства - літаки Ан-32, Ан-148, Ан-158, Ан-74, Ан-124, Ан-70 і Ан-225.
- Державний концерн "Укроборонпром" створений у 2010 році з метою забезпечення ефективного функціонування та управління суб'єктами господарювання державного сектору економіки, які здійснюють господарську діяльність у сфері розробки, виготовлення, реалізації, ремонту, модернізації та утилізації озброєння, військової та спеціальної техніки та боєприпасів, беруть участь у військово-технічному співробітництві.
- До складу концерну входять близько 140 підприємств ОПК України.
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