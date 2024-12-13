Продажі в Китаї зросли на 50%, тоді як у США і Канаді зростання склало лише 16,8%.

Світові продажі повністю електричних і гібридних авто зросли у листопаді, підскочивши біль ніж на 30% у річному обчисленні та досягнувши третього поспіль рекордного показника.

Про це з посиланням на дослідницьку компанію Rho Motion повідомляє Reuters. Згідно з її даними, світові продажі електромобілів зросли в листопаді на 32,3%, до 1,83 млн одиниць. Китай продовжує лідирувати у цьому зростанні - станом на минулий місяць на нього припадало майже 70% від загального обсягу продажів електричних авто.

У США і Канаді продажі електромобілів зросли на 16,8%, до 0,17 млн. У Європі було продано 0,28 млн - це трохи менше, якщо порівнювати з аналогічним періодом 2023-го, але на 7,7% більше у порівнянні з жовтнем. Зазначимо також, що в інших частинах світу продажі електромобілів у порівнянні з минулорічним листопадом практично не змінились.

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На думку фахівців, ринок електричних авто зазнає "‎радикальної трансформації", оскільки зростаюче виробництво в КНР стає викликом для автовиробників в інших частинах світу.

Нагадаємо, раніше ЄС вже ввів підвищенні мита на китайські електричні авто, через що Пекін закликав автовиробників відмовитись від великих інвестицій у європейські країни.

Український ринок електромобілів

Раніше повідомлялось, що у листопаді автопарк України поповнили 3742 електричні авто (BEV). Таким чином, у порівнянні з листопадом минулого року попит на електромобілі зменшився на 13%.

Серед нових електрокарів найбільш популярними в нашій країні стали Honda M-NV, BYD Song Plus та Zeekr 001. Якщо казати про імпортовані вживані електричні авто, то тут лідерами виявились Nissan Leaf, Tesla Model 3 та Tesla Model Y.

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