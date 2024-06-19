Очікується, що компанія запустить електромобіль наприкінці наступного року.

Перший електромобіль Ferrari коштуватиме щонайменше 500 000 євро. Люксовий автовиробник готується до відкриття заводу, на якому вироблятиме ці авто, що дасть змогу збільшити виробництво групи на третину.

Видання Reuters пише, що італійський бренд, відомий своїми ревучими бензиновими двигунами, заявив, що запустить електромобіль наприкінці наступного року.

Цінник, до якого не включені функції та персональні штрихи, які зазвичай додають 15-20%, набагато вищий за середню ціну продажу Ferrari в першому кварталі цього року, що становить близько 350 000 євро, включно з додатковими послугами.

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У менш ексклюзивному сегменті, Porsche (P911_p.DE), відкриває нову главу електричний Taycan, що починається приблизно від 100 000 євро.

Новий завод - це сміливий крок для Ferrari, яка торік поставила менш ніж 14 000 автомобілів, оскільки в кінцевому підсумку він дасть змогу збільшити виробничі потужності приблизно до 20 000. Ексклюзивність лежить в основі престижу марки, а також її високих цін, тому будь-яке збільшення обсягів виробництва пов'язане з ризиком.

Однак Ferrari своїм позашляховиком Purosangue, запущеним у 2022 році, показала, що може домогтися успіху, вийшовши за рамки своїх традиційних спорткарів.

"Попит на Ferraris зростає, і у них є можливість задовольнити частину цього попиту без шкоди для ексклюзивності", - каже Фабіо Кальдато, менеджер AcomeA SGR.

Листи очікування на деякі моделі можуть сягати двох років. За словами Кальдато, потрапляння в лист очікування - це вже символ статусу. При цьому він зазначив, що кількість потенційних заможних покупців збільшується на ринках, що розвиваються, таких як Індія і Близький Схід.

Варто зазначити, що конкуренти з Lamborghini планують почати продажі своєї першої EV-моделі в 2028 році. Її генеральний директор Стефан Вінкельманн заявив, що важливіше мати правильний продукт, ніж бути першим.

Аналітик Mediobanca Андреа Баллоні сказав, що, на його думку, новий EV від Ferrari матиме високу ціну, щоб допомогти зберегти маржу, компенсуючи розробку нової повністю електричної технології та більшу кількість деталей, які поставляються ззовні.

"Я очікую, що новий EV буде нішевою моделлю, на яку припаде трохи більше 10% річних продажів", - сказав Баллоні, додавши, що основні клієнти Ferrari, як і раніше, віддають перевагу бензиновим моделям.

Електричні авто - останні новини

Єврокомісія підготувала для виробників електромобілів з Китаю тимчасові тарифи. Передбачається, що через це китайські компанії зіткнуться з додатковими зборами в розмірі близько 25%.

При цьому цього року переможцями премії World Car of the Year 2024 у більшості номінацій виявилися електричні автомобілі. Зокрема, найкращим авто у світі визнали електромобіль Kia EV9.

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