Загоряння можуть бути пов'язані з неправильною роботою системи управління батареями при швидкій зарядці.

Південнокорейський автовиробник Hyundai Motor Co. оголосив про глобальне відкликання своїх електромобілів через ризик загоряння.

Про це повідомляє Yonhap.

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Майже 82 тисячам машин потрібна заміна системи управління батареєю. Це буде вже друге відкликання, пов'язане з акумуляторами в електромобілях Hyundai за останні півроку.

Компанія відкличе для заміни BMS (Battery Management System) 75 680 електрокарів Kona, 5716 електричних Ioniq і 305 електробусів Elec City.

З 29 березня кампанія стартує в Південній Кореї та з квітня — на зарубіжних ринках. Підлягає заміні акумуляторна система проведена компанією LG Energy Solutions Ltd - основним виробником батарей в Південній Кореї та "дочкою" найбільшої хімічної компанії країни, що входить в LG Group.

Тести, проведені корейським автомобільним випробувальним і науково-дослідним інститутом (KATRI), показали, що загоряння можуть бути пов'язані з неправильною роботою системи управління батареями при швидкій зарядці.

Відкликана кампанія коштуватиме автовиробнику близько 1 трильйона вон (близько 899 мільйонів доларів).

Проблеми з акумуляторами

З моменту запуску Kona EV у 2018 році було зафіксовано 14 пожеж, пов'язаних з акумуляторами, в тому числі 4 випадки за межами Південної Кореї.

У жовтні 2020 року компанія відкликала 77 тисяч Kona по всьому світу через помилки в програмному забезпеченні акумуляторної системи та оновила на них BMS.

У січні 2021 року в південнокорейському місті Тегу загорівся електрокар з уже оновленим після сервісної кампанії ПЗ.

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Автор: УНІАН