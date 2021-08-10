Tesla перенесла випуск пікапа Cybertruck на 2022 рік.

Автокомпанія Tesla перенесла випуск пікапа Cybertruck на 2022 рік.

Про це повідомляється на сайті Tesla. При спробі оформити замовлення на автомобіль, потенційні покупці бачать повідомлення про те, що запланований випуск пікапа перенесено.

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Так даний момент користувачі можуть вибрати комплектацію і внести передоплату в розмірі $100.

Остаточно вибрати конфігурацію покупці зможуть не раніше 2022 року, коли автомобілі надійдуть в серійне виробництво.

Cybertruck: що потрібно знати

Інформація про запуск Cybertruck у 2019 році викликала ажіотаж через незвичайний дизайн автомобіля.

За словами Маска, компанія отримала близько 250 000 замовлень всього за тиждень після дебюту Cybertruck.

У вересні на щорічних зборах акціонерів Tesla і під час заходу Battery Day Маск повідомив, що Tesla отримала так багато замовлень Cybertruck, що перестала їх рахувати.

У презентації для інвесторів за I квартал Tesla зазначено, що Cybertruck "все ще знаходяться в розробці". Очікується, що компанія представити звіт про хід робіт і результати за другий квартал 26 липня.

16 липня 2021 року СЕО Tesla Ілон Маск визнав, що є шанс, що майбутній Cybertruck виявиться провальною ідеєю.

Макс заявив, що йому плювати на ризики провалу, оскільки особисто йому подобається дизайн автомобіля.

"Відверто кажучи, завжди є шанс, що Cybertruck провалиться, тому що він так не схожий ні на що інше. Мені байдуже. Інші машини виглядають однаково, але Cybertruck виглядає так, як ніби його зробили прибульці з майбутнього", - заявив Ілон Маск.

Автор: Олена Коваленко