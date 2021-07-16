СЕО Tesla Ілон Маск визнав, що є шанс, що майбутній Cybertruck виявиться провальною ідеєю.
Про це повідомляє CNBC.
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Як пише видання, Ілон Маск планує зберегти виробничий дизайн автомобіля і не має наміру його міняти.
Макс заявив, що йому плювати на ризики провалу, оскільки особисто йому подобається дизайн автомобіля.
"Відверто кажучи, завжди є шанс, що Cybertruck провалитися, тому що він не схожий ні на що інше. Мені байдуже. Інші машини виглядають однаково, але Cybertruck виглядає так, як ніби його зробили прибульці з майбутнього", - заявив Ілон Маск.
Cybertruck: що потрібно знати
- Інформація про запуск Cybertruck у 2019 році викликала ажіотаж через незвичайний дизайн автомобіля.
- За словами Маска, компанія отримала близько 250 000 замовлень всього за тиждень після дебюту Cybertruck.
- У вересні на щорічних зборах акціонерів Tesla і під час заходу Battery Day Маск повідомив, що Tesla отримала так багато замовлень Cybertruck, що перестала їх рахувати.
- У презентації для інвесторів за I квартал Tesla зазначено, що Cybertruck «все ще знаходиться в розробці». Очікується, що компанія представить звіт про хід робіт і результати за другий квартал 26 липня.
Ілон Маск і біткоїн
- У травні 2021 року Маск оголосив, що Tesla більше не буде приймати розрахунки в біткоїнах через велику шкоду для екології. Рішення Маска стало одним з факторів, які дали старт падінню курсу криптовалюта.
- Тоді ж в Tesla відзначили, що не мають наміру продавати біткоїни, якими володіє компанія.
- У лютому Tesla повідомила, що інвестує $ 1.5 млрд в біткоїн, після того, як Маск схвально відгукнувся про найвідомішу криптовалюта. Були припущення, що інші компанії підуть за ним, але таких виявилося небагато.
- Відтоді Tesla продала частину своїх криптоактівов, а Маск став критикувати біткоїн.
- Tesla впала майже на 4% цього місяця, тоді як Nasdaq 100 піднявся на 2%.
- Біткоїн впав зі свого піку в майже $ 65 тис в середині квітня до $ 32,5 тис, на тлі загальної втрати інвесторами інтересу до криптовалюти.
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