Глава Tesla також згадав про плани прикрасити сірі стіни будівель фабрики графіті.

Короткий ролик, що демонструє поточний стан європейського заводу Tesla Gigafactory 4 в німецькому Бранденбурзі, розмістив у Твіттері глава компанії Ілон Маск. Менш як рік тому на цьому місці розташовувалася лісопосадка.

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Про це повідомляє портал ITC.ua.

Глава Tesla також згадав про плани прикрасити сірі стіни будівель фабрики графіті. Цікаво, чи залишаються в силі плани щодо підземної "мегарейв печери".

Якщо ж серйозно, на недавньому звіті за підсумками 2020 року Tesla згадувала, що на Gigafactory 4 вже почалася установка обладнання всередині цехів, підтверджуючи плани запуску лінії по збірці Model Y пізніше в цьому році.

У майбутніх автомобілях, які будуть випускатися на Gigafactory 4 і Gigafactory 5, будуть використовуватися вже нові батарейні блоки з елементами 4680.

Giga Berlin progress pic.twitter.com/ekpG5qcbUi — Elon Musk (@elonmusk) February 1, 2021

Раніше Ілон Маск також ділився візуалізацією, що демонструє зовнішній вигляд майбутнього заводу Gigafactory 4.

Довідка

Про будівництво першої європейської "Гігафабрики" Tesla оголосила в листопаді 2019 року, плануючи почати відвантаження перших автомобілів у 2021 році.

Спочатку на Gigafactory 4 запрацює лінія по збірці компактних кросоверів Model Y, а потім там почнуть збирати та Model 3.

Проектна потужність Європейського заводу Gigafactory 4 в Берліні становить 500 тисяч автомобілів на рік.

Працювати на ній буде близько 12 тисяч осіб.

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Автор: УНІАН